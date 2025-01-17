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    張炳煌桃機揮毫贈春聯 和旅客一起蛇來運轉迎新年

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，今年特別邀請國際書法大師張炳煌老師，與書法名家們提筆揮毫寫春聯，將農曆春節溫馨熱鬧的氛圍傳遞給旅客，和旅客一起蛇來運轉迎新年。（記者朱沛雄攝）

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，今年特別邀請國際書法大師張炳煌老師，與書法名家們提筆揮毫寫春聯，將農曆春節溫馨熱鬧的氛圍傳遞給旅客，和旅客一起蛇來運轉迎新年。（記者朱沛雄攝）

    2025/01/17 18:11

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區台灣好廣場，舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，邀請國際書法大師張炳煌，與書法名家們提筆揮毫寫春聯，將農曆春節溫馨熱鬧的氛圍傳遞給旅客。

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，國際書法大師張炳煌老師運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。（記者朱沛雄攝）

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，國際書法大師張炳煌老師運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。（記者朱沛雄攝）

    采盟免稅店表示，每年農曆年前夕采盟都會舉辦大型揮毫活動，邀請書法名家們提筆揮毫寫春聯，不僅象徵著汰舊換新對美好未來的祝願，也充分展現了傳統華人文化精湛的藝術與文學。今天特別邀請國際書法大師張炳煌老師大筆揮毫，並運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，外國旅客拿到春聯後，開心與書法老師合影。（記者朱沛雄攝）

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，外國旅客拿到春聯後，開心與書法老師合影。（記者朱沛雄攝）

    此外，渡邊秀碩也帶領臺灣墨秀書道會全體師生在現場大展傳統書藝，寫春聯分送給中外旅客，讓旅客們感受到臺灣濃厚的人情味，以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，國際書法大師張炳煌老師運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。（采盟免稅店提供）

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，國際書法大師張炳煌老師運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。（采盟免稅店提供）

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，國際書法大師張炳煌老師運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。（采盟免稅店提供）

    采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈舉辦「蛇得捨得 福慧雙澤 揮毫寫春聯」活動，國際書法大師張炳煌老師運用智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。（采盟免稅店提供）

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