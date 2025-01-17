基隆港去年外籍旅客人次創新高 今年已有472艘郵輪預報要來

赫伯羅特郵輪歐洲2號（前）及途易郵輪邁希夫5號（後）雙輪會。（港務公司提供）

2025/01/17 16:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣港務公司今天（17日）宣布，基隆港在去年旅客總人次已經達疫情前的83%，且外籍旅客創歷史新高的26.6萬人次。港務公司也指出，展望今年發展，我國國際郵輪已經預報472艘次，旅客人數可達86.1萬人次，較去年成長9.5%。

根據台灣港務公司基隆分公司統計，基隆港國際郵輪復甦力道強勁，2024年郵輪共計331艘次、旅客78.7萬人次，達疫前高峰的83%，外籍旅客人次已先創歷史新高，達26.6萬人次，突破2018年25.7萬人次天花板。

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基隆港進出的外籍旅客依人次高低前4名排序為日本（13.75%）、美國（4.9%）、韓國（2.9%）、德國（2.8%）。其中日本籍旅客主要來自於地中海榮耀號於冬季開航的42艘次以及公主郵輪鑽石公主號4艘次，總計較2018年高峰成長67.4%。

港務公司表示，美國向來是全球第一大客源市場，搭乘郵輪至全世界港口均名列前茅，造訪台灣旅客人次數與2018年相較微幅成長9%，大致維持穩定。

韓籍郵輪旅客與2018年相較成長205.1%，前景看好，主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達莎倫娜號造訪。台韓兩國經濟水準相當、地理位置相近，未來市場成長空間極大，台灣港務公司今年已兩度接觸韓國最具規模的樂天旅遊，期望合作繼續增加台韓航線郵輪。

德國是歐洲第一大郵輪客源市場，疫情前以赫伯羅德郵輪（Hapag-Lloyd Cruises）、愛達郵輪（AIDA Cruises）、鳳凰冷泉郵輪（Phoenix Reisen）等3家德國航商不定期輪靠為主，疫情解封後，同以德國市場為主的途易郵輪（TUI Cruises）新增台灣航線，又逢上述4家德國業者同於2024年安排基隆港航程，4箭齊發帶動德籍旅客較2018年成長420.4%，極具潛力。

港務公司表示，就外籍郵輪旅客來台旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出/機進船出」兩種模式。2024年「船進船出」部分共計22萬8539人次，較2018年成長4.5%，是基隆港外籍旅郵輪旅客創歷史新高主因。

「船進機出/機進船出」共計3萬7795人次，較2018年稍微減少0.8%。為鼓勵業者拓展「船進機出/機進船出」客源、提高外籍郵輪旅客在台期間人均消費，台灣港務公司預計今年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數的30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費優惠，且可與其他優惠方案併用。

港務公司表示，展望2025年，國際郵輪已預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%，基隆港將持續與交通部觀光署、北北基地方政府合作行銷在地觀光，並持續優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊挹注觀光產業。

歌詩達莎倫娜號（前）及皇家公主（後）雙輪會。（港務公司提供）

地中海榮耀號（前）及挪威奮進號（後）雙輪會。（港務公司提供）

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