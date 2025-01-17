01/17 各報重點新聞一覽

導演王小棣、陳玉勳、雲門舞集創辦人林懷民、北藝大戲劇系教授邱坤良和政大廣電系教授陳儒修等人連署「反對立法院刪除公共電視年度預算」，強調公視是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，希望大家能共同守護。 （資料照）

2025/01/17 06:43

自由時報

補助公視23億預算 藍委提案全砍 文化界大反彈：台灣影視圈將滅亡

立法院正審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委陳玉珍等人以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」為由，提案全數刪除文化部補助公視的廿三億元預算，引發文化界大反彈。導演楊力州、楊雅喆、蘇奕瑄、孫介珩和資深製作人李景白等人都出聲表達不滿，表態要「罷免救台灣」。「零日攻擊」導演蘇奕瑄更說，以粗暴誇張的理由刪除預算，跟中國審查沒有兩樣，「國民黨再這樣亂搞，台灣影視圈就會先亡了。」

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魯比歐：全力推動台灣參與國際論壇

美國準國務卿魯比歐（Marco Rubio）十五日表示，強烈支持「豪豬戰略」，讓中國相信侵犯台灣的代價將遠高於可能獲得的利益，以達到嚇阻北京蠢動的效果，「我認為這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」；而無論中國對「一中原則」的主張為何，「我們必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇」。

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台積變美積 魏哲家：門都沒有 最先進製程 一定在台先量產

台積電董事長魏哲家昨親自主持法說會，面對法人關切先進製程赴美議題時強調，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會是在台灣先量產；他晚間出席台大EMBA百川講堂演說時更直言，外界質疑台積電未來可能成為美積電，但答案是「門都沒有！」美國光是建立四奈米晶圓製程產線就耗費鉅資，若想要建立最新的先進製程產線，所需時間將比台灣多出二倍，「你覺得可能嗎？」

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聯合報

賴政府首度執行死刑 憲法法庭判決死刑合憲後第1槍

賴清德總統上任後首度執行死刑，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，二○一三年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱，昨天晚間十時二分伏法。這是去年憲法法庭判決死刑合憲後的首例執法，目前在監死囚仍有卅六人。

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鏖戰15月 以哈達成停火協議

加薩走廊戰火歷經十五個月之後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表十五日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段為期六周，期間將持續協商，以達成終戰方案。

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中國時報

死刑合憲後首例 黃麟凱槍決

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准死刑執行命令，黃麟凱勒死前女友母親並性侵殺害前女友，被判死定讞7年半後，16日晚間10時2分在台北看守所內的台北監獄分監刑場槍決伏法。黃麟凱是民進黨再次執政後第3個執行槍決的死刑犯，也是賴清德總統上任後第1個執行的死刑犯，更是憲法法庭去年判決死刑合憲後的首宗死刑執行案件。黃麟凱執行死刑後，在監死囚目前為36人。

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賴清德：在福爾摩沙 沒什麼仇恨放不下

立法院長韓國瑜將率慶賀團出席美國總統就職典禮，賴清德總統16日邀代表團喝咖啡，致詞時緊扣「團結」，提到「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，更送訪團暖暖包、保溫瓶。韓國瑜順勢建議，希望民進黨團總召柯建銘「協商別那麼硬」，賴笑回「院長與柯總召也要多喝咖啡」；兩人對話看似幽默融洽，過招意味卻濃厚。

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美國準國務卿魯比歐表示，必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇。（法新社）

台積電董事長魏哲家昨親自主持法說會表示，今年台積電仍是強勁成長的一年，AI（人工智慧）營收可再倍增，（記者羅沛德攝）

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