魯比歐：全力推動台灣參與國際論壇

美國準國務卿魯比歐表示，必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇。（法新社）

2025/01/17 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國準國務卿魯比歐（Marco Rubio）十五日表示，強烈支持「豪豬戰略」，讓中國相信侵犯台灣的代價將遠高於可能獲得的利益，以達到嚇阻北京蠢動的效果，「我認為這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」；而無論中國對「一中原則」的主張為何，「我們必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇」。

保衛台灣 阻止印太地區發生災難

美國聯邦參議院外交委員會十五日針對魯比歐任命案召開聽證會，現場數位議員關切中國及台灣議題。共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）詢問魯比歐，將如何反制北京的「一中原則」，魯比歐回應，美國對台政策是台灣關係法與六項保證的結合，內容包括協助台灣自衛，不會在任何安排中對台灣施壓，「我們反對任何脅迫、恐嚇或強迫台灣順從中國的行為」。

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反對任何脅迫台灣順從中國行為

魯比歐表示，這是川普第一任總統任期的立場，預計第二任期也將延續。在此背景下，台灣需要有機會在國際論壇中表明立場。

魯比歐強調，中國當前的行動破壞穩定，迫使美國採取對策，因為美國對台灣和菲律賓都有承諾，也打算履行這些承諾。美中關係仍屬競爭關係，在某些情況下比其他國家更具敵對性，若北京有意穩定美中關係，就應該停止干擾台灣及菲律賓。

對於魯比歐的談話，中國外交部發言人郭嘉昆回應，重申「台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉」。

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