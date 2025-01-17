補助公視23億預算 藍委提案全砍 文化界大反彈：台灣影視圈將滅亡

導演王小棣、陳玉勳、雲門舞集創辦人林懷民、北藝大戲劇系教授邱坤良和政大廣電系教授陳儒修等人連署「反對立法院刪除公共電視年度預算」，強調公視是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，希望大家能共同守護。 （資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者蕭方綺、林志怡、劉宛琳、凌美雪／台北報導〕立法院正審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委陳玉珍等人以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」為由，提案全數刪除文化部補助公視的廿三億元預算，引發文化界大反彈。導演楊力州、楊雅喆、蘇奕瑄、孫介珩和資深製作人李景白等人都出聲表達不滿，表態要「罷免救台灣」。「零日攻擊」導演蘇奕瑄更說，以粗暴誇張的理由刪除預算，跟中國審查沒有兩樣，「國民黨再這樣亂搞，台灣影視圈就會先亡了。」

文化界人士疾呼：罷免國民黨

陳玉珍強硬：看緊荷包不縮手

楊雅喆無奈表示：「國民黨亂做事的話，怎麼不把自己薪水砍一砍？立法院空調也不用開啊！」他們的所作所為就是要民眾罷免他們。

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曾以「老狐狸」獲金馬最佳導演的蕭雅全認為此事變成赤裸裸歷史解釋權的爭奪。他說去年票投國民黨的朋友，可能以為只是要教訓一下民進黨，「不，其實那次的投票，你給了國民黨一個訊息，就是人民歡迎他們的歷史觀復辟。」喊話一起罷免國民黨。

製片人徐佑德直言，廿三億元其實很少，拍一部好萊塢大片都不夠。提案刪掉的不是「爽感」，而是台灣民主化以來，最重要的文化堡壘。

對於文化界抗議，陳玉珍仍強硬說，她幫百姓看緊荷包，但是擋了某些人的財路，她尊重公民罷免的權利，但她不會縮手。

針對預算遭刪，公視未公開回應，但小編在社群媒體發問「公視存在的一千個理由」，湧入大批網友力挺。

台灣新聞記者協會（記協）昨也聲明，提案刪除全數預算，恐造成政治力介入公視營運的觀感，嚴厲譴責這項提案。

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