不蓋了？彰化3.2億農產品物流中心基地靜悄悄 縣府這樣說

彰化縣政府3年前開始規劃擬在溪州鄉忠孝段383地號農牧用地，興建農產品冷鏈物流中心，獲得農業部經費補助，目前還在工程設計審圖階段。（縣府提供）

2025/01/15 14:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今年計畫啟用農產品冷鏈物流中心，作為全縣首座一條龍冷鏈處理集散地，但基地現況仍靜悄悄，毫無動工跡象，引發民眾質疑是否能如期完成，對此，縣府表示，計畫仍在進行，目前同步推動OT（營運移轉）招商議價與設計圖審查，採雙軌並行模式。

農業處強調，工程期僅需半年，縣府完成硬體建設後即可交由廠商營運，一旦農業部核准設計圖，就能上網發包，仍有望在今年底啟用。

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彰化縣農業產值全台排名第3，為穩定供應、延長保鮮期並降低損耗，縣府於2022年底完成冷鏈物流中心先期規劃報告，2023年獲農業部核准補助約3.2億元經費興建，同年完成委外工程設計，預計去年發包動工，今年啟用營運。

因是全縣第一個由公家新設的冷鏈物流中心，開發具指標性，基地位於溪州鄉中央路3段附近，緊鄰國道1號北斗交流道，與同為農業縣的雲林縣僅一溪之隔，距離近，新建設理該有所區隔，以提高競爭性，為此，農業部和彰化縣政府都特別謹慎，尤其在規劃設計與審圖程序上，格外嚴謹。

農業處代理處長蕭麗玲指出，中央補助工程經費，縣府已辦理保留，不會被掃庫，計畫目前仍在進行中，農業部審查小組開了很多次的審查會議，對空間動線與配置，尤其是機房規劃，審了再審，力求完美。

另一方面，縣府正與OT廠商進行議價程序，整個計畫案同步進行中央與地方應執行程序，縣府希望完成簽約確認營運廠商後，農業部也通過審圖，程序雙軌並行，趕在今年完成上網發包動工，年底啟用。

冷鏈中心基地在溪州鄉忠孝段383地號，地段是特定農業區的農牧用地，面積2萬4025平方公尺（約7300坪），縣府規劃蓋2樓建物，空間規劃分級預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區、行政辦公區，2樓另闢可供學校進行食農教育戶外教學的參觀廊道，基地同時也將開闢滯洪池、停車場和園區綠美化景觀。營運初期，廠商每日處理蔬果量優先供應縣內國中小營養午餐及關懷據點餐食，且收購蔬果貨源要以在地農民和農民團體為主。

彰化縣政府規劃冷鏈中心2層樓建物，設有預冷區、加工區、冷藏區、辦公區，並在2樓設參觀廊道供學校進行食農教育。（縣府提供）

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