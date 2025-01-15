斥資4.8億延伸宜5線 串聯宜蘭西側觀光路廊

宜蘭縣政府斥資4.8億元延伸北起礁溪南至員山鄉的宜5線，未來用路人將可橫跨五十溪，串接宜61線、宜26線直通羅東運動公園等地，空拍示意圖。（宜蘭縣政府提供）

2025/01/15 13:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府斥資4.8億元延伸北起礁溪南至員山鄉的宜5線，未來用路人將可橫跨五十溪，串接宜61線、宜26線直通羅東運動公園等地，今天舉行動土儀式後將於農曆年後開工，力拚2027年3月完工，成為宜蘭西側重要觀光路廊。

宜5線全長13公里，將再延伸1.1公里，縣府預計新闢工程完工後，可連結枕頭山、大湖底、橫山頭、紅柴林、羅東溪等休閒農業區，除疏導員山鄉的車流外，未來還可結合台2庚線的闢建，形成鄉內路網，提升交通並促進觀光區域的發展。

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宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭自國道5號通車後，帶來許多人車潮，雖然新闢工程僅短短1.1公里，卻可貫通宜5線，串接到宜61線等道路，紓解台9線、國5側車道的壅塞，強化交通路網的順暢性。

交通處表示，考量台2庚線新闢計畫的興建期程較長，優先爭取宜5線的延伸，也能分流未來台2庚線的車潮，由於延伸道路需建橋梁跨越員山鄉五十溪，因此總預算約4.8億元，其中縣府自籌1.2億元、中央補助3.6億元。

交通處指出，原宜5線僅至員山永廣路，民眾要至台7丁線茄苳路，須行經枕山路、永同路及溫泉路，路型彎繞且不直捷，延伸後計畫道路寬度為15公尺，雙向各一快車道、慢車道，除路幅較寬，也可改善彎繞等瓶頸。

交通處說，台2庚線及宜5線均屬山腳道路，是宜蘭重要的外環系統，以服務山區觀光旅遊為主，其中台2庚線為省道等級，宜5線則是鄉道，完成闢建後均可延續宜蘭路網的完整性。

公路局東區養護工程分局長林文雄說，宜5線的延伸將讓宜蘭交通更便利，公路局所推動的台2庚延伸線，已陸續舉辦地方說明會，預計明年進入環評，中央對地方交通補助不少，也感謝縣府積極推動。

宜蘭縣政府斥資4.8億延伸宜5線，代理縣長林茂盛（中）出席動土儀式。（記者王峻祺攝）

宜5線全長13公里，將再延伸1.1公里，橫跨五十溪串接至台7丁線茄苳路。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣府延伸宜5線，未來用路人將可橫跨五十溪，串接宜61線、宜26線直通羅東運動公園等地。（記者王峻祺攝）

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