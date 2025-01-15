全台冷到發抖！ 今夜低溫恐跌破10度 各地濕冷影響一週

全台低溫分布平均大多在11至14度之間。由於南方水氣北上帶來普遍性降雨，使得濕度偏高，加上先前冷空氣影響，各地體感溫度偏低。（資料照）

2025/01/15 09:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到輻射冷卻效應影響，今（15）日清晨各地溫度普遍偏低。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今指出，全台低溫分布平均，大多在11至14度之間，其中以苗栗三灣測得最低溫10.5度。由於南方水氣北上帶來普遍性降雨，使得濕度偏高，加上先前冷空氣影響，各地體感溫度偏低。而新北市的低溫與外島馬祖相近，顯示大陸冷氣團尚未真正影響台灣，預計今日白天才會逐漸發揮影響力。

隨著大陸冷氣團南下，吳聖宇表示，今日各地溫度將由北往南逐漸下降。北部及東北部白天最高溫僅達15至16度，中部和花東地區高溫約18至20度，南部則維持在20至22度。預報指出，今晚至明（16）日清晨將是最冷時段，台南以北至宜蘭等空曠地區低溫可能降至10度以下，高屏及花東空曠地區預估在12至14度之間，台北市區低溫則可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。

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天氣方面，今日是本波天氣系統最濕冷的一天，各地都有短暫陣雨機會。雖然雨勢不大，但降雨範圍廣泛，外出應攜帶雨具。入夜後，水氣較多的區域將逐漸東移，降雨範圍將縮減至大台北及東半部地區，西半部地區則轉為多雲到陰天。

明後兩天仍受大陸冷氣團影響，但天氣型態將轉為乾冷，降雨明顯減少。大台北及東半部地區雲量仍多，局部山區可能有零星飄雨，西半部則可望出現陽光。雖然白天溫度略有回升，但須特別留意夜晚至清晨的輻射冷卻效應。預估直到週六（18日）清晨前，台南以北至宜蘭空曠地區低溫仍可能降至8至10度，高屏及花東空曠地區約11至13度，台北市區則維持在12至14度之間。

週末天氣變化方面，週六白天溫度略升，天氣穩定，但週六晚間至週日上午可能有微弱鋒面快速通過。由於水氣不多，各地山區及北部、東半部地區僅有零星局部降雨機會。週日下午起鋒面即將遠離，週日晚間至下週一（20日）將轉為東北季風增強的天氣型態。

展望下週天氣，預報顯示東北季風影響期間水氣偏少，迎風面地區雖然雲量較多，但降雨機會不大。下週一、二（20至21日）大部分地區可望持續晴朗。溫度方面雖有東北季風帶來涼意，但降溫幅度不明顯，主要仍需留意夜晚清晨的輻射冷卻效應可能帶來的低溫，提醒早出晚歸的民眾注意日夜溫差變化。

根據目前預報趨勢，農曆春節前（24至28日）可能出現較明顯的天氣變化，降雨機率增加且溫度轉冷，但影響程度仍待觀察。下週一起至週五前的天氣相對穩定，氣溫較高，適合進行年前大掃除工作。

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