台灣燈會在桃園！中壢「光之長廊」步道 引導遊客賞燈去

台鐵中壢站施工中接駁車無法停靠，改設「光之長廊」步道，引導遊客至機捷A22老街溪站，再前往台灣燈會賞燈。（記者李容萍攝）

2025/01/14 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會」2月12日起在桃園高鐵站前周邊登場，由於台鐵中壢站正進行地下化及捷運工程，腹地有限無法設接駁車站點，中壢區公所打造「光之長廊」徒步路線，設置交通指引牌及地面投影、6大主題燈飾等，串連中平商圈至機捷A22老街溪站，除引導遊客前往會場，也活絡地方經濟。

市府觀光旅遊局表示，「2025台灣燈會」主燈「無限樂園島」改以抽象符號呈現，這也是台灣燈會時隔9年再次回到桃園舉辦，各項精彩燈藝作品將遍及桃園機場捷運A18高鐵站前廣場，及A19站桃園體育園區站周邊場域，2大展區共規劃1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品。

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交通局說，因應台灣燈會共規劃接駁車路線5條，包含串聯兩燈區的區內接駁，從機捷A18主燈轉運站至機捷A19轉運站；桃園區中路風禾公園至A18主燈區、中壢區中華路泰豐輪胎至A21捷運環北站轉搭機捷。台鐵內壢站及楊梅站，規劃接駁車至機捷A19轉運站，期間預計出動接駁車駕駛1700人次。

至於地方質疑中壢火車站未有接駁車一事，交通局說明，因為地下化施工關係腹地太小，未有空間可以提供停放接駁車，因此改採在中壢火車站至A22老街溪站規劃「光之長廊」徒步路線，設計結合中壢在地特色，藉由光環境佈展，引導人潮至台灣燈會青埔主展區。

中壢區公所也說，配合2025台灣燈會結合在地特色，包括在地花生酥糖、牛肉麵與多元文化，於中壢火車站至機捷A22站沿線打造光影藝術廊道，提升市區節慶氛圍與民眾參與感，特色包含多元文化主題與民眾共創光廊，還有在地美食與情人節氛圍，將在永興公園設置3座意象主燈，打造別具吸引力的打卡熱點，2月6日點燈，2月7至23日展出，讓民眾沿線步行至機捷再搭車前往會場。

台鐵中壢站施工中接駁車無法停靠，改設「光之長廊」步道，引導遊客至機捷A22老街溪站，再前往台灣燈會賞燈。（記者李容萍攝）

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