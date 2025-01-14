彰濱又要蓋有害事業廢棄物掩埋場？ 環保局、環團同表反對

惠鼎公司計畫彰濱崙尾區開發收受全國事業棄物的掩埋場。（彰化縣環保聯盟提供）

2025/01/14 21:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣又要增加有害事業廢棄物掩埋場？惠鼎資源公司購買彰濱產業園區崙尾區環保設施用地，計畫興建掩埋場，遭到彰化縣環保局與環保團體同時明確表態反對。環保局長江培根表示，彰濱已有日友在處理有害事業廢棄物，兩者同質性過高，不具開發的合理性與必要性，建議尋找其它地方。彰化縣環保聯盟表示，與環保局意見一致，堅決反對。

惠鼎公司購買彰濱崙尾西二區環保用地約11.7公頃，開發其中7.3公頃規劃一期與二期的最終處理，預計掩埋總計178萬公噸不適燃的事業廢棄物（以下簡稱事廢），年處理量約10萬公噸，計畫採室內型設計，非露天掩埋場。

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對於惠鼎公司的環境影響說明書，江培根指出，彰化建議另找地點的原因，就是彰化縣已有同性質的日友，位彰濱線西區的日友，就有收受有害事廢，也是固化後進行掩埋，彰濱線西區既然就有日友，如今惠鼎計畫在崙尾區興建掩埋場，就算是密閉式的空間，但就彰濱或是彰化縣來說，事廢處理與掩埋的密度也太高了。

江培根強調，尤其彰濱是填海造陸的工業區，在極端氣候加劇下，必須面對淹水、海水等災害問題，掩埋場不是蓋好、把固化事廢掩埋就算了，還必須面對永續管理的風險，未來如何維護與管理，這都必須以最劣條件去評估。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，惠鼎要蓋的掩埋場，自稱將收無毒無害的事廢，但明明計畫書就說要收受電子零組件、半導體在製程所產的廢棄丙醇，未來將收受來自全國各地有害事廢，彰濱線西區已有日友處理有害事廢，還有豐堉處理一般事廢，兩者也各有自己的掩埋場，這代表彰化縣根本沒有新增掩埋場的必要，這樣高密度集中的彰化海岸，對於海岸生態與居民健康，都有很大危害，不能因為彰濱有環保用地，就要把全國事廢處理都丟來彰濱，彰化縣拒當焚化爐大縣，也不當掩埋場大縣。

惠鼎公司指出，目前只是透過公開說明會，在收集各方的意見，也會把各方意見寫入環評報告書當中。

惠鼎公司計畫開發彰濱崙尾西二區環保用地作為掩埋場，先行收集地方意見作為環評報告書的參考。（彰化縣環保聯盟提供）

惠鼎公司計畫開發彰濱崙尾西二區環保用地作為掩埋場，先行收集地方意見作為環評報告書的參考。（彰化縣環保聯盟提供）

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