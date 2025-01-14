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    新北新莊中正路4瓶頸路口 增設偏心左轉附加車道

    新莊區中正路沿線車流量大，明中街（見圖）、民安路、新泰路及富國路口增設偏心左轉附加車道。（記者董冠怡攝）

    新莊區中正路沿線車流量大，明中街（見圖）、民安路、新泰路及富國路口增設偏心左轉附加車道。（記者董冠怡攝）

    2025/01/14 20:56

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新莊區中正路沿線車流量大，為了提升人車通行安全及效率，新北市交通局重新檢視沿線車道配置，專門委員林昭賢今表示，擇定明中街、民安路、新泰路及富國路口，規劃偏心左轉附加車道，同時增設實體行人庇護島、退縮路口行穿線、設置綠底行穿線及行人早開及專用時相，減少人車交織，路口紓解效率提高三成。

    林昭賢指出，中正路為銜接三重、桃園市龜山區的主要路徑，沿線支線道也可往返五股、林口、 泰山、板橋、樹林區，但受限既有路幅不足，只能配置二個車道，往往卻因內側左轉車輛停等，只剩一個車道可以通行，車流交織影響車輛直行；經與市府養護工程處合作調整中央分隔島及標線，增加一個左轉偏心附加車道，直行車道就不會受到影響，直行車也不會駛入左轉車道，降低變換車道、發生擦撞事故的風險。

    林昭賢提到，此次路口改善的同時，也檢討行人通行環境，增設實體行人庇護島、退縮路口行穿線、設置綠底行穿線及行人早開及專用時相，規範轉彎車輛行駛動線，避免切西瓜。新北市永續提升人行安全計畫中易肇事路口，共計109處，去年底已全數完成改善，未來仍將持續進行路口行人環境改造，以及增設偏心左轉車道，讓人車安全且順暢過路。

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