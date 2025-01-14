「金蛇舞春」春節街景搶先曝光 宜蘭市濃濃年味

宜蘭市春節街景以宜蘭橋體為基礎，建構長廊式的「金蛇光廊」。（圖由宜蘭市公所提供）

2025/01/14 20:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市今年春節街景布置，以「金蛇舞春」為主題，分別在宜蘭橋與宜蘭中山公園妝點城市街景，訂於17日到3月9日點亮主題光雕燈飾，讓大家感受宜蘭城的濃濃年味。

宜蘭市公所今天（14日）召開記者會，率先公布「金蛇舞春」春節街景布置畫面。活動點燈儀式敲定17日晚上7點在宜蘭河濱公園登場，邀請法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍的即將成真火舞團，演出配合金蛇編創的「火蛇迎春、護宜蘭」火焰舞劇。

請繼續往下閱讀...

今年宜蘭市春節街景點燈儀式，以宜蘭橋體為基礎，建構長廊式的「金蛇光廊」，另以波浪式燈條綴飾延伸230公尺長的華麗蛇形燈飾，透過蜿蜒盤旋蛇形意象，代表福氣與祥瑞。

宜蘭中山公園則化身為充滿喜慶氛圍「中山迎春」主題燈區，以立體春字造型為核心景觀設計，融入互動性設計，讓大家可穿梭其中，市公所安排在地的宜蘭國小與中山國小學生參與街景燈籠彩繪，為園區街景畫下童趣。

市長陳美玲歡迎各界利用春節假期到宜蘭市賞燈、品嘗美食、飽覽地方風土民情，體驗宜蘭城特有的傳統文化與濃厚春節氛圍。

宜蘭中山公園設置「中山迎春」主題燈區，以立體春字造型為核心設計。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭橋「金蛇光廊」空拍畫面。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭橋「金蛇光廊」的華麗蛇形燈飾。（圖由宜蘭市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法