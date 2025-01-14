聽障國手蔡源盛多元領域突破自我 目標挑戰2027國際展能節

聽障國手蔡源盛曾在2023年代表台灣赴法國參加國際展能節職業技能競賽，榮獲陶藝職類金牌。（記者賴筱桐攝）

2025/01/14 20:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕51歲設計師蔡源盛因幼時發高燒造成聽力受損，他樂觀積極面對人生，2004年起參加全國身心障礙者技能競賽，分別在電腦、家具木工及陶藝職類屢獲佳績，2023年代表台灣赴法國參加第10屆國際展能節職業技能競賽，奪得陶藝職類金牌，去年再拿下第18屆全國身心障礙者技能競賽攝影職類佳作，目標是爭取入選國手，挑戰2027年在芬蘭舉行的國際展能節。

雖然聽不見，蔡源盛並未受限身體缺陷而放棄自我，求學階段學習美工繪圖，畢業後從事電腦相關行業，後來對設計產生興趣，目前在建築事務所擔任專案設計師，職場上必須用紙筆交談或書面文字溝通，碰到競圖壓力更大，但他仍保持熱忱，努力克服困難。

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蔡源盛曾參與第8屆、第10屆全國身心障礙者技能競賽，分別獲得「電腦組裝」與「電腦輔助立體製圖」職類前3名佳績，而後轉戰家具木工，贏得全國第3名，7年多前參加台北啟聰學校成人教育班陶藝課程，一頭栽進陶藝世界，多才多藝也讓人生更精彩。

談到心路歷程，蔡源盛表示，他從小喜歡動手製作生活用品，例如家裡裝潢整修，就去看木工師傅施工、學習技巧。他認為，「陶藝即是生活」，陶藝創作有如設計房子，拉坏時根據土塊大小、外型，決定形塑成品，像蓋房子慢慢堆疊、賦予想像力，做出花瓶、杯子、水壺等陶器，實際運用在生活中，很有成就感，退休後希望開設工作室或舉辦展覽，若有機會願意將技術傳授他人。

興趣多元的蔡源盛，近年迷上攝影，喜歡拍攝靜態人事物，閒暇時也會走出戶外，探尋美麗風景，希望持續精進技術，爭取入選攝影職類國手，挑戰2027年在芬蘭舉行的國際展能節，他也鼓勵身心障礙者勇於突破自我、追逐夢想，培養一技之長，在舞台上發光發熱。

針對日前無端捲入司法案件風波，蔡源盛澄清說，新聞人物不是他，因媒體不慎誤植照片而造成誤會，盼外界勿以訛傳訛，還他清白與公道。

蔡源盛認為「陶藝即是生活」，把作品運用在實際生活中，很有成就感。（記者賴筱桐攝）

聽障國手蔡源盛獲得2023年國際展能節職業技能競賽陶藝職類金牌，獲前總統蔡英文接見。（蔡源盛提供）

蔡源盛2024年獲得全國身心障礙者技能競賽攝影職類佳作，圖為比賽時的攝影作品。（蔡源盛提供）

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