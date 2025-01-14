週三全台有雨 低溫下探11度

週三將變天，北部地區氣溫將驟降。（資料照）

2025/01/14 20:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（15日）冷氣團南下、東北風增強各地轉冷，同時南方雲系北移，各地有雨，外出記得攜帶雨具。

中央氣象署指出，週三因大陸冷氣團南下、東北風增強，北部及東北部的天氣將轉冷；其他地區為早晚亦冷。天氣方面，迎風面的北部及東半部地區，因南方雲系北移，水氣恐增多，會有局部短暫雨；南部地區及中部山區，亦有局部短暫雨；其他地區則有零星短暫雨。

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溫度方面，週三北部及東北部地區，氣溫是11至18度；中部、南部與花東地區，為12至21度；外島地區則是9至18度。

天氣風險公司表示，週三的天氣將有明顯的變化，由於南方雲系北上的影響，各地水氣恐會偏多，都會有短暫陣雨的機會，雖然雨勢不大，但是降雨機會高，因此外出記得攜帶雨具。

紫外線指數部分，週三基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣和花蓮縣為「低量級」，其他縣市則是「中量級」。

空氣品質方面，週三因大陸冷氣團南下，易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，馬祖及金門短時間可能達紅色警示等級。

週三北部及東北部地區，氣溫11至18度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三各地為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三因大陸冷氣團南下，易累積污染物，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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