野柳神明淨港文化祭 首次推出女王駕到祈福99套票

百年野柳神明淨港文化祭傳承百年，百人淨港勇士15日開放報名。（本報資料照）

2025/01/14 15:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕傳承百年傳統文化的「野柳神明淨港文化祭」延續傳承百年傳統文化，將於2月12日元宵節熱鬧登場，今年萬里區公所首次與野柳地質公園合作推出女王駕到祈福99套票，限量666組套票，包含野柳地質公園門票及保安宮限定開運錢母，組合價99元，明天起開賣。同時百人淨港勇士也從明天中午官網開放報名，一起祈求蛇麼都好淨港祈福。

今年首度推出的女王駕到祈福99限量套票，原價120元野柳地質公園門票只要99元還加送保安宮限定開運錢母，15日在全台7-11超商i-bon平台開賣至2月12日或售完為止。

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過年期間1月29日（大年初一）至2月12日（元宵節）民眾可安排一趟萬里區祈福之旅，到野柳地質公園感受大自然的鬼斧神工，欣賞遠近馳名的女王頭風采，將錢母帶到保安宮過火祈福開運。

Special Show百人淨港活動，邀請民眾成為淨港勇士，感受不畏寒冬的傳統祈福儀式，象徵民眾可以祈求整年的平安順遂，明天中午開放官網報名，為了迎接「蛇」年，主辦單位請民眾發想以「蛇年風」主題造型，現場選出造型裝扮前10名可獲得仟元海產禮盒。

萬里區公所區長黃雱勉表示，野柳神明淨港文化祭以漁船巡洋淨港為序幕，並將漁獲滿艙捕撈的「平安魚」分享給信眾。整個儀式的最高潮，是「神明淨港」上百名壯丁在寒冬中齋戒淨身後，扛著神轎跳入野柳港，隨後還有象徵祈福的「神明過火」儀式緊接登場。這項結合「水裡去、火裡來」的傳統祭典，是萬里地區延續百年的特色文化與祈福習俗。今年更加入女王駕到祈福99套票，邀請大家過年來萬里走春祈求開運平安，特別搭配蛇年主題舉行「Special Show百人淨港」，蛇麼都好更要將好禮帶回家。報名Special Show百人淨港、更多野柳神明淨港好康活動等相關資訊，請上「野柳神明淨港文化祭活動」官網。

百年野柳神明淨港文化祭傳承百年，百人淨港勇士15日開放報名。（本報資料照）

百年野柳神明淨港文化祭傳承百年，百人淨港勇士15日開放報名。（本報資料照）

野柳神明淨港文化祭首次推出女王駕到祈福套票，附有保安宮限量開運錢母，15日起開賣。（萬里區公所提供）

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