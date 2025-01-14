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    開設「專利檢索分析」課 台科大：提升學生就業力

    專利檢索與分析已成為不可或缺的技能，台灣科技大學開設「專利檢索與分析實務」課程，提升學生未來的就業力。 （台科大提供）

    專利檢索與分析已成為不可或缺的技能，台灣科技大學開設「專利檢索與分析實務」課程，提升學生未來的就業力。 （台科大提供）

    2025/01/14 11:25

    〔記者林曉雲／台北報導〕專利檢索與分析已成為不可或缺技能，國立台灣科技大學開設「專利檢索與分析實務」課程，提升學生未來就業力。台科大專利所教授耿筠表示，專利文獻是一種龐大客觀的資料來源，一年約新增350到400萬份的專利文獻，記載技術創新的詳細資訊，也是企業技術布局的重要指標，透過問題解決方案的教學方式，幫助學生熟練專利資料庫的操作技巧。

    耿筠說明，專利文獻表面看似簡單，但內含大量專業術語與法律結構，初學者往往容易誤讀，課程先設計了為期3週、約9小時基礎訓練，幫助學生熟悉專利文獻的法律與技術內容格式，先理解基本結構後，檢索與分析就不再是毫無頭緒的過程。

    此外，耿筠說，這門開設於大學部的課程，從基礎到實作的設計，全面提升學生專利分析的能力，利用多樣化的案例練習，例如以自行車坐墊為例，向學生解釋專利申請的創新特性，有助於學生快速掌握專利的核心概念，避免僅停留在抽象理論層面。

    耿筠也表示，專利檢索與分析的實用性，不僅局限於學術研究，也在產業分析與市場策略中扮演關鍵角色，專利文獻能協助分析企業的技術布局與市場策略，特別是在國際局勢變化的背景下更顯重要，不同專業背景的學生，透過理論與實作並重的教學方式，可增進未來就業力。

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