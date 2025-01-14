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    高鐵提前進站有限制！ 站內逗留逾「這時間」將受罰

    春節連假搭乘高鐵返鄉快速又便利，但在站內逗留太久可能被罰錢！（資料照）

    春節連假搭乘高鐵返鄉快速又便利，但在站內逗留太久可能被罰錢！（資料照）

    2025/01/14 11:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕春節連假搭乘高鐵返鄉快速又便利，但許多乘客卻不知道，站內逗留太久可能被罰錢！高鐵公司規定，搭乘對號座的旅客最早只能提前1小時進站；若在站內待超過3.5小時，則會被加收1張全區間商務車廂全額票價，即2500元的高額違約金。

    近日有網友在社群媒體應用程式Threads分享高鐵搭乘經驗稱，因為行程銜接出現空檔，且身扛重物，欲提前刷票進站候車，不料卻被擋在閘門外，一問之下，才知道進站最多只能提前1小時，因為票券是發車時間前1小時生效，最後等待了10分鐘才總算進站。

    除了太早無法進站，站內待太久則會吞罰款！由於多數乘客不會在站內逗留，很多人並不曉得這項規定存在。過去曾有追星族為了一睹偶像風采，在站內逗留超過3.5小時，出站時便被加收2500元罰款。

    高鐵旅客運送契約第26條規定，除列車遲延或運行中斷外，旅客持車票自旅行開始至旅行完成之時間，不得超過3.5小時；到站辦理補票者，應於補票後1小時內離開付費區。無正當理由超出上述時間者，高鐵公司得加收1張全區間商務車廂全額票價（南港至左營，2500元）之違約金。

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