尾牙？鳳頭蒼鷹闖雞舍吃Buffet 連3天飽餐終於落網

屏東枋山這隻鳳頭蒼鷹連3天闖同一間雞舍大快朵頤，終於落網，疑身上有傷，已被屏東縣動保處帶走安置。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/14 11:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山一隻鳳頭蒼鷹連3天鎖定一間雞舍大快朵頤，雞舍主人只能眼睜睜看著這隻保育類猛禽吃Buffet，宛如大開尾牙趴，也不敢傷害，今天上午發現老鷹行動有異，趁機捉入籠子，通知屏東縣動保處帶回，送至屏東科技大學安置。

「牠直接就在雞舍旁邊開飯！」果農董先生無奈說，這隻鳳頭蒼鷹就常駐在附近樹上，餓了就飛到雞舍「吃飯」，他拍下鳳頭蒼鷹瘋狂撕咬雞頭的畫面，但實在不知道怎麼對付這隻不速之客，只能眼睜睜看著牠飽餐，已損失至少3隻肉雞，還好今天凶手已被動保處帶走。

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屏東縣農業處表示，由於果農並非專業養雞戶，針對保育類猛禽襲擾雞舍，暫時無法有任何補助，但可以採用黑色漁網及反光物品干擾老鷹飛下來覓食的動機，如發現老鷹受傷或受困，儘快通知動保處前往救援。

鳳頭蒼鷹是保育類留鳥，食物來源以老鼠、野蛇為主，也會覓食肉雞；屏東縣農業處認為，野生老鷹和人類搶食，暴露出鳳頭蒼鷹的棲息地生態可能有改變，加上目視發現今年屏東地區老鷹數量有增加情況，或許跟去年颱風頻仍、氣候異常造成野生食物來源短缺有關。

屏東枋山這隻鳳頭蒼鷹連3天闖同一間雞舍大快朵頤，平常都在附近樹上棲息，等待機會。（記者蔡宗憲攝）

屏東枋山這隻鳳頭蒼鷹連3天闖同一間雞舍大快朵頤，簡直像是到雞舍大吃尾牙Buffet。（記者蔡宗憲攝）

屏東枋山這隻鳳頭蒼鷹連3天闖同一間雞舍大快朵頤，終於落網。（記者蔡宗憲攝）

屏東枋山鳳頭蒼鷹闖雞舍吃尾牙Buffet，終於被屏東縣動保處帶走。（記者蔡宗憲攝）

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