高雄最早燈會「鳳山光之季」 13座主題燈搶先亮相

「鳳山光之季」主燈「鳳羽吉光」今夜亮相。（記者陳文嬋攝）

2025/01/14 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最早燈會「鳳山光之季」將於1月18日登場，全長1.3公里，打造13座主題燈，今夜試燈搶先亮相，主燈「鳳羽吉光」屹立大東濕地公園入口迎賓，與對面大東文化藝術中心相輝映。

鳳山今年建城236年，鳳山區公所投入820萬元，將於1月18日至2月12日元宵節，舉辦「鳳山光之季」燈會，以大東濕地公園為主場地，串聯鳳山區公所、台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」、中華街商圈等景點，全長1.3公里，打造13座主題燈，今夜試燈搶先亮相。

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主場地大東濕地公園聞名國際，被網友譽為「高雄版忘憂森林」，占地9公頃設有10座主題燈，主燈「鳳羽吉光」高6公尺、寬5.6公尺，以衛武營國家藝術文化中心鳥瞰圖抽象概念延伸形成鳳山丘陵視覺，搭配曹公圳源源不絕意象，象徵鳳凰騰飛守護鳳山。

公所以農曆春節迎接蛇年為意象，推出大、小蛇造型燈，象徵「幸福洋溢」，並打造「福庇鳳邑」城門，兩側懸掛「新年好」、「福氣到」燈籠，民眾穿越福氣門，開心過好年。

濕地更營造「飲水思源」主題燈，以五彩繽紛點亮水域，忘憂森林環繞其中，一同倒映水中，呈現如詩如畫意境，凸顯曹謹建設曹公圳水利工程，對鳳山城意義深遠。

公所也推出互動式主題燈，如大耳機造型「聆聽愛 」，民眾坐在椅子上，就能聽到美妙音樂；大鑽石造型「愛~見證鳳山」主題燈，民眾坐在鑽石椅子上，大鑽石立刻閃閃發光。

此外，鳳山中華街商圈今年邁入57年，公所打造「食（時）光機」入口意象，鳳山區長吳茂樹表示，以文字梗找食物，用創意吸引民眾目光，更增添年節趣味性。

鳳山區公所以燈光投射亮起來，大東橋鳳山溪畔妝點網燈，「空中鳳城」前協和路曹公圳以水波紋燈投射水域，呈現波光粼粼效果，人行道以霓虹燈妝點成帶，木橋則以冰條燈點亮。

公所打造「福庇鳳邑」城門，兩側懸掛「新年好」、「福氣到」燈籠，民眾穿越福氣門，開心過好年。 （記者陳文嬋攝）

「飲水思源」主題燈以五彩繽紛點亮水域，忘憂森林環繞其中，呈現如詩如畫意境。（記者陳文嬋攝）

大耳機造型「聆聽愛 」互動式主題燈，民眾坐在椅子上，就能聽到美妙音樂。（記者陳文嬋攝）

大鑽石「愛~見證鳳山」互動式主題燈，民眾坐在鑽石椅子上，大鑽石立刻閃閃發光。（記者陳文嬋攝）

鳳山中華街商圈「食（時）光機」入口意象，以文字梗找食物，用創意吸引民眾目光，更增添年節趣味性。（記者陳文嬋攝）

鳳山區公所以燈光投射亮起來。（記者陳文嬋攝）

公所以農曆春節迎接蛇年為意象，打造大、小蛇造型燈，象徵「幸福洋溢」。（記者陳文嬋攝）

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