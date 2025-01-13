沙雕創作天堂！台日沙雕師大鵬灣快意揮灑 10作品亮相

三腳蟾蜍。（記者陳彥廷攝）

2025/01/13 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）的「青洲灣派對」在2年前舉辦，因到海邊的獨特體驗廣受好評，今年請來「尾牙王」告五人來高唱年終場，主打的沙雕藝術展正好橫跨春節到元宵，今天10座沙雕正式亮相，黑沙打底用金沙點睛，國內沙雕推手陳坤田是大讚大鵬灣的黑沙品質奇佳，堪稱創作者的天堂。

鵬管處今年以「歡喜金蛇年、神獸來拜年」為題，強打Q版神獸沙雕，發揮青洲灣這個「冬季最強沙雕場」的特色，除了以東隆宮黃金牌樓打造成歡迎門，還有主角蛇，以及龍、麒麟、玄武、孔雀、鳳凰、年獸、三腳蟾蜍及貔貅等，各有吉祥喜氣含意。

請繼續往下閱讀...

「對沙雕來說，大鵬灣就像天堂！」，國內沙雕推手陳坤田指出，去年冬天首度嘗試兩座沙雕後對成果是大為驚艷，他表示，冬季台南以北及東部會有東北季風吹襲，根本不允許人在沙灘待太久，墾丁則有落山風，唯獨大鵬灣不受影響，他們因此邀請3名來自日本的頂尖沙雕師保板俊彥、松木由子和林真理與台灣沙雕團隊共同創作，由於日本現在許多地方都在下雪，對比他們的家鄉，在台工作時是一群人是穿著短袖快意揮灑，雕得既愜意又有成就感。

陳坤田強調，不論場地本身的沙子對沙雕師是上乘材料外，交通、腹地等對國內來說也是非常友善的地方，最重要的沙子因殘留較多土而黏性高，結構後的支撐性是極強，加上顏色較淺非深色黑沙，不論是在結構或是成色上都極具可塑性，比一般「浮雕」更純粹達到「圓雕」（立體雕），整個作品可以從所有角度觀賞而非特定單面，沙雕師寫意發揮，完全不用顧慮沙子崩塌，加上全民運所留金沙更是神來一筆，讓他們能夠為神獸的眼睛及字樣等上色。

鵬管處指出，神獸玄武象徵守護、龍代表智慧、三腳蟾蜍意指財富，貔貅則是以韓國流傳的平安之意代表，但也加上常見的「招財進寶」之意，麒麟則是行動力與積極，並把年獸原本負面的含意轉化成為進入大鵬灣就是帶來紅包發送的喜樂祥和之意。

貔貅非常立體。（記者陳彥廷攝）

文字用金沙上色，頗有畫龍點睛之效。（記者陳彥廷攝）

龍盤福聚鵬灣大橋，與真的鵬灣大橋前後輝映。（記者陳彥廷攝）

祥獅獻瑞和觀光局喔熊組長。（記者陳彥廷攝）

年獸來到大鵬灣，搖身一變前來分送紅包。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法