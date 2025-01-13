把握明天好天氣！週二晚起冷氣團又報到 週末回暖高溫20度以上

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/13 19:31

〔記者林志怡／台北報導〕近期冷氣團影響減弱，白天各地氣溫稍有回升，中央氣象署表示，週二將是本週相對溫暖的一天，各地氣溫重回20度以上，但晚間起就會再有一波冷氣團影響台灣，並持續至週五清晨，各地氣溫下降，且週四、週五期間相對偏冷，待週末冷氣團減弱後，各地氣溫有機會回到20度以上。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今晚至明日清晨仍有輻射冷卻發生機會，各地感受偏冷，西半部至東北部約12至14度，花東地區約15度，另西半部至東北部局部空曠地區有10度或以下低溫，竹苗近山區則有機會出現6度或以下低溫。

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張竣堯說，明日白天各地天氣晴到多雲，白天氣溫回升速度快，是本週相對溫暖的一天，各地氣溫可達20度以上，其中中南部可達22至23度，但晚起將有新一波大陸冷氣團開始持續影響台灣至週五清晨，各地氣溫再度下降，加上南方雲系靠近，各地降雨機會提高。

此外，張竣堯表示，週三白天起北台灣氣溫明顯下滑，約16至18度，其他地區因雲量偏多，氣溫也有降低的情況，氣溫約20度上下，且入夜後氣溫會繼續下滑，中部以北、東北部地區約12至14度，南部、花東地區約14至16度，接下來幾天溫度分佈也會維持北台灣14至16度、中南部花東18至20度以上。

張竣堯說，這一波冷氣團呈現「先濕後乾」的天氣型態，週三、週四期間，北部、東半部地、南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨，週四清晨西半部山區仍有零星短暫雨，但白天起迅速轉乾，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，接下來一路維持類似的天氣型態。

不過，張竣堯提醒，週四、週五清晨相對偏冷，且週五、週六仍可能有輻射冷卻效應，中部以北氣溫約12至14度、南部、花東地區氣溫約14至16度；週五白天起因冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部有機會回升至18至20度，其餘各地氣溫也可達到20度以上。

今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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