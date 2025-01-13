沒放入不算出軌？婆婆護尪裝單身還求介紹女友 人妻霸氣黑化反擊

近日有網友在臉書社團PO文控訴婆媳問題，引發網友熱烈討論。示意圖。（資料照）

2025/01/13 20:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婆媳問題自古難解！一名人妻在臉書粉專《毒姑九賤婆媳討論區》發文，控訴丈夫假裝單身向其他女性求介紹女友，還獲婆婆力挺，認為「沒放入都不算出軌」；讓她忍無可忍反問，「如果大姑的老公也這樣呢？」婆婆當場語塞，而她也決定不再隱忍，選擇直接「黑化」當逆媳。

根據貼文，人妻透露，婆婆仗著娘家遠，毫不掩飾地說「妳家人不在身邊，妳沒辦法及時告狀」，讓她心寒不已。她無奈表示，過去為了維護丈夫的面子，從不向娘家抱怨，但換來的卻是婆家更加肆無忌憚的對待。「以前我是傻，現在看清楚狀況，這日子沒辦法過了。」她坦言，甚至一度考慮將娘家提供的蓋房子資金另作他用，「還不如拿去找小鮮肉嗨，反正婆婆說沒放入就不算出軌。」

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此文引發網友熱烈討論，紛紛留言，「恭喜」、「這樣很好，不需要隱忍」、「東西收一收趕快回家當爸媽的寶貝」，直言「通常男人都可以，女生就不能有異性朋友，然後他媽媽還會覺得他兒子又沒有跟對方怎樣，那麼生氣幹嘛」；不少人更建議，「黑化才是妳真正開心的開始，快點離婚吧，娘家才是最靠得住的！」

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