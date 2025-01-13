屏東復康巴士年菜專車啟動 來回車資只要100元

復康巴士可接送身心障礙者至屏東市北區市場購買年菜。（圖由屏東縣政府提供）

2025/01/13 12:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓身障者輕鬆採買年菜，屏東縣政府啟動「復康巴士年菜專車」服務，提供縣內身障朋友在過年前夕到屏東各大特色市場及超市賣場採買年菜的交通接送，今天（1月13日）至17日開放預約訂車，服務時間從1月20日至27日止，來回僅收車資100元，低收入戶免費。

屏縣府社會處表示，過年是遊子返鄉，全家團圓的日子，年夜飯更是一年當中最具意義的團聚，每個家庭都有自己的拿手菜，每位遊子都有深植記憶屬於家裡、屬於媽媽的味道，身障家庭也不例外，因此規畫「復康巴士年菜專車」服務，希望買年菜，行無礙，家家戶戶都能過好年。

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伍阿嬤知道孫女最喜歡吃魚，過年時都會帶著孫女上市場，看到一條大大的魚，會跟孫女說這是年年有魚（餘）。近幾年伍阿嬤因年老行動不便，已經好久沒有上菜市場，她說，復康巴士年菜專車的服務，不但可讓孫女能重溫回憶，也能讓家裡的團聚更有年味。

屏東縣復康巴士年菜專車，自今天（13日）至17日開放預約訂車，服務時間從1月20日至27日止，市場（早市）接送時間為上午8時至12時，市場（黃昏市）接送時間為下午2時至6時，縣內各大超市賣場接送時間為上午8時至下午6時，希望屏縣身心障礙朋友多加利用。

針對不同區域提供定點特色市場交通接送，除屏縣復康巴士各區轄下鄉鎮各大超市賣場外，屏北區復康巴士接送區域為屏東市黃昏市場（黃昏市）、屏東市和生市場（早市）、屏東市建國市場（早市）、屏東市中央市場（早市）、屏東市北區市場（早市）、東港鎮華僑市場（黃昏市）、屏東市西市場（全日市）。

屏中區復康巴士接送區域為屏東市黃昏市場（黃昏市）、東港鎮華僑市場（黃昏市）、潮州鎮農會果菜市場（早市）、潮州黃昏市場（黃昏市）、內埔菜市場（黃昏市）。屏南區復康巴士接送區域為恆春公有果菜市場（早市）。

預約專線如下，屏北區08-7386626；屏中區08-7887433；屏南區08-8892293分機403，歡迎領有政府核發的身心障礙證明者預約使用，詳情可洽詢各區預約專線或社會處08-7320415分機5341蔡社工師。

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