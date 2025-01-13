台北抽驗年節食品 竹笙、白蘿蔔、刈菜檢出過量農藥或重金屬

台北市衛生局抽驗年節食品，白蘿蔔3件、刈菜2件、包心芥菜1件以及竹笙、花椒各1件分別檢出1至10項殘留農藥不符標準，另竹笙3件檢出重金屬鎘。（台北市衛生局提供）

2025/01/13 11:43

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局於農曆年前於賣場、傳統市場、餐廳、電商平台等抽驗229件年節食品，其中21件產品不符規定，以生鮮蔬果不合格率最高達63.6%，其次為竹笙36.4%、豆乾製品20%、花椒20%、菇類18.2%等，白蘿蔔3件、刈菜2件、包心芥菜1件以及竹笙、花椒各1件分別檢出1至10項殘留農藥不符標準，另竹笙3件檢出重金屬鎘，衛生局已通知販售商及進貨端業者立即下架。

分析18件品質檢驗不符合規定產品（4件標示同時不符規定），7件生鮮蔬果及竹笙、菇類、花椒、白木耳各1件分別檢出1至10項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」；3件竹笙、1件猴頭菇檢出重金屬鎘及1件花生粉檢出黃麴毒素均不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」；2件即食豆乾檢出防腐劑苯甲酸及己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

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而7件產品標示不符合規定，1件魚丸檢出及防腐劑己二烯酸，但外包裝標示不實，另有3件竹笙、1件豆干、2件花生製品未依規定以中文標示，或未標示內容物名稱等，除處以罰緩外，衛生局並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

台北市衛生局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架不符規定產品，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理。殘留農藥含量不符標準者，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符標準者，依規定應予沒入銷毀及經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；添加物含量不符標準者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，選購年節產品時，除了到信譽良好的店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整之產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後亦應依標示上建議的保存方式儲存，冷凍食品應避免反覆解凍冷凍，即食產品則應儘速食用完畢。

衛生局此次抽驗蜜餞、花椒、澱粉製品、金針、米濕製品、零食豆乾製品、白木耳、竹笙、生鮮蔬菜、糖果及果凍、即食餐食類、菇類、穀豆類、生鮮水產及其加工品、生鮮肉品及其加工品、冷凍調理食品等計229件。

依品項擇定檢驗項目，品質檢驗結果以生鮮蔬果不合格率最高達63.6%（7件/11件），其次為竹笙36.4%（4件/11件）、零食豆乾製品20%（2件/10件）、花椒20%（1件/5件）、菇類18.2%（2件/11件）、木耳9.1%（1件/11件）、花生製品6.3%（1件/16件）。

台北市衛生局抽驗年節食品，白蘿蔔3件、刈菜2件、包心芥菜1件以及竹笙、花椒各1件分別檢出1至10項殘留農藥不符標準，另竹笙3件檢出重金屬鎘。（台北市衛生局提供）

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