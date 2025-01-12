舊雞舍大變身！ 西羅亞關懷協會打造新住民兒少據點

西羅亞全人關懷協會將舊雞舍改造為兒少關懷據點。（記者林宜樟攝）

2025/01/12 16:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣番路鄉的「西羅亞全人關懷協會」是由中國嫁到台灣的中配馬敏及先生陳嘉慶成立，協會長期推動公益，從關懷更生人到新住民、弱勢兒少，將舊雞舍改造成溫馨、明亮的空間，是嘉義縣政府「守護家庭小衛星」兒少據點之一，縣長翁章梁今天到據點「西羅亞全人關懷協會」發紅包、文具給孩子，一同吃團圓飯，感受春節氣氛。

西羅亞全人關懷協會理事長馬敏來自中國河南，嫁到台灣已16年，陳嘉慶長期協助更生人，透過共生家園方式協助更生人返回社會；馬敏來到台灣後，與先生一同將舊雞舍重新活化，重新搭造服務空間，進行食農教育，並將服務範圍擴大轉型為協助新住民、新住民二代及弱勢兒少。

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馬敏說，番路鄉有不少新住民、新二代及隔代教養的孩子，許多父母、祖父母忙於工作，難以照顧孩子，當地也少有學習空間，許多孩子因而沉溺在網路世界；協會4年前成立新住民社區服務據點，3年前加入小衛星兒少據點，透過公私協力，提供孩子更好的學習空間，成員目前有15位國小生和10位國中生，其中有12位新住民二代。

協會邀請中配紙藝、陶藝家趙春梅到據點長期授課，教導孩子剪紙及軟陶，翁章梁、縣議員莊竣傑與孩子一起剪紙，貼春聯，增添年節氣氛；協會聚集許多新住民，開設的「山邊湖畔」餐廳正試營運，提供雲滇風味料理，頗受好評，翁章梁與孩子一同用餐，對餐點讚不絕口。

翁章梁說，縣府為照護弱勢兒少，2019年起開辦「守護家庭小衛星」兒少據點，已佈建24處，涵蓋全縣18個鄉鎮市，服務1630戶家庭；透過小衛星據點照顧和陪伴，孩子學業進步，安穩生活，據點如同小家庭，細膩關懷孩子生活所需，紀錄成長軌跡。

縣府社會局說，據點透過課後臨托、團體輔導活動及親子活動，陪伴孩童正向學習，增進親子關係，並連結六處社福中心就近在社區協助將資源送至需要的家庭，達成第一線預防工作。

趙春梅（左）指導縣長翁章梁（右）及孩子剪紙。（記者林宜樟攝）

西羅亞全人關懷協會是縣府兒少關懷據點。（記者林宜樟攝）

翁章梁與孩子一起吃團圓飯。（記者林宜樟攝）

西羅亞全人關懷協會將舊雞舍改造的空間明亮溫馨。（記者林宜樟攝）

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