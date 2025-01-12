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    玉管處黃喉貂初冬交配初春生產育幼 幼貂賴在母貂身邊1年以上

    黃喉貂雄性會群體狩獵，而幼貂跟在母貂身邊的時間長達1年以上。（林文傑攝，玉管處提供）

    黃喉貂雄性會群體狩獵，而幼貂跟在母貂身邊的時間長達1年以上。（林文傑攝，玉管處提供）

    2025/01/12 14:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕玉山國家公園管理處長期研究監控山林精靈黃喉貂的生態，上月首次拍到交配影片，發現現場附近有另3隻公貂在活動，推測牠們是要競爭母貂的交配權，研究人員進一步也發現，黃喉貂育幼期不同於一般貂科動物的3-4個月，初春生產育幼時期，幼貂跟在母貂身邊長達1年以上。

    玉管處委託野聲環境生態公司研究記錄黃喉貂的生態習性，觀察研究黃喉貂長達5年多，經由影片的拍攝記錄，發現鮮黃亮麗的皮毛、靈晶有神的眼睛的黃喉貂，外表超萌，但生性卻相當凶猛，具有貂屬動物中罕見的雄性合作狩獵行為，會群體圍獵體型比牠們大的山羌。

    公貂會合作狩獵，但在搶與母貂交配權則競爭激烈，上月首次拍到公貂與母貂交配影片，進一步發現交配現場同時還有其他3隻公貂在附近活動，推測可能是要競爭母貂交配權。

    玉管處表示，黃喉貂在育幼的策略上，與其他中小型食肉目動物也有所差異，一般貂科動物育幼期約3至4 個月，但台灣的黃喉貂交配期推測從初秋持續至初冬（9月至12月），而初春為黃喉貂生產育幼時期，且幼貂跟隨母貂的時間可長達1年以上。

    玉管處也說，偶發的路殺事件，及人貂互動（如覓食垃圾）將威脅貂民的生存。以去年為例，即發生3起黃喉貂路殺事件。另外，黃喉貂會頻繁造訪新中橫公路炊煮區、遊客中心等遊憩熱區，覓食垃圾或對遊客作出乞食等非自然行為，但牠具有犬貓共通傳染病毒，人類的廚餘垃圾與寵物上山都可能提高疾病傳播，威脅黃喉貂生存。

    玉管處上月首度拍到黃喉貂交配影片，進一步發現有3隻公貂在交現場附近活動，推測是要競爭交配權。（玉管處提供）

    玉管處上月首度拍到黃喉貂交配影片，進一步發現有3隻公貂在交現場附近活動，推測是要競爭交配權。（玉管處提供）

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