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    嘉市集團結婚 台灣泰國異國戀修成正果

    在中華郵政任職的何公權（右二）與新娘李唯心（中），2人遠距談異國戀曲，親友今到場見證2人愛情。（記者王善嬿攝）

    在中華郵政任職的何公權（右二）與新娘李唯心（中），2人遠距談異國戀曲，親友今到場見證2人愛情。（記者王善嬿攝）

    2025/01/12 13:15

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府第43屆市民集團結婚，今一早在阿里山林業村「森林之歌」舉行，雖冷氣團報到，清晨氣溫降至攝氏14、15度，34對參加新人不畏寒冷，在眾人見證下互許終身，其中一對台灣、泰國新人，透過交友軟體認識、旅遊感情升溫，通過遠距離考驗，今修成正果，幸福洋溢。

    嘉義市集團結婚今年以「2025與你成嘉」主題舉行，除由嘉義市政府、新竹市政府、嘉義市議會、嘉義城隍廟、九華山地藏庵、嘉義郵局等單位，準備液晶電視、微波爐、電鍋、金鏟子、蒸鍋、個人化郵票及保溫提鍋等好禮送給新人，還提供樂億皇家渡假酒店、新悅花園酒店、福容voco酒店的行政套房、浪漫豪華客房住宿券，吸引共34對新人報名。

    今由嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、市議會議長陳姿妏擔任主婚人、新竹市城市行銷處處長林昱志擔任介紹人，給予34對新人祝福，黃敏惠表示，她大力推動青年、婚育相關政策，希望新人早生貴子。

    39歲中華郵政員工何公權是嘉義縣議員何子凡胞弟，透過交友軟體認識任職於曼谷捷運公司29歲李唯心，何公權去年到泰國旅遊時，2人相約見面感情升溫，交往半年決定共結連理，李唯心今穿著泰北傳統新娘服出席婚禮，她開心地說，在泰國沒看過這種婚禮，是很新鮮的經驗。

    另一對新人鍾子晨與陳黛均都畢業於嘉義市北興國中，2人愛情長跑12年，去年陳母住院病危，臨終前將女兒託付給鍾子晨，鍾允諾要好好照顧陳黛均一輩子，今年2人結為連理、完成陳母遺願。

    嘉市民生國中幹事鍾瀞文經由長輩介紹，認識同為嘉義人、在竹南擔任工程師的張哲偉，2人因健身等共同興趣，張哲偉休假返嘉就會約鍾瀞文健身、喝咖啡，交往8個月認定彼此是「對的人」，今在家人、同事見證下互許終身。

    新人劉育昇與李鈺薇，兩人交往近10年，原在不同縣市工作，1年多前一起到嘉義市政府服務，興起結婚念頭，黃敏惠打趣祝福，希望兩人「跨局處合作」創造幸福家庭，百年好合。

    新人代表劉育昇與李鈺薇同在嘉義市政府工作，今簽署結婚證書。（記者王善嬿攝）

    新人代表劉育昇與李鈺薇同在嘉義市政府工作，今簽署結婚證書。（記者王善嬿攝）

    新人鍾瀞文、張哲偉因喜愛健身認識，參加集團結婚，作為兩人愛情的見證。（記者王善嬿攝）

    新人鍾瀞文、張哲偉因喜愛健身認識，參加集團結婚，作為兩人愛情的見證。（記者王善嬿攝）

    嘉義市今舉行集團結婚，參加的新人在寒風中互許終身、見證愛情。（記者王善嬿攝）

    嘉義市今舉行集團結婚，參加的新人在寒風中互許終身、見證愛情。（記者王善嬿攝）

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