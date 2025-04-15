尹錫悅出庭93分鐘6提「荒唐」駁內亂罪 頻插話被法官制止

南韓前總統尹錫悅因發布戒嚴令被控內亂罪，14日首度出庭受審。（美聯社）

2025/04/15 11:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅因發布戒嚴令被控內亂罪，14日首度出庭受審。本次開庭進行共約6小時，尹錫悅否認檢方提出的所有罪狀，稱「短短幾小時的事件」不足以構成內亂。他先後8次發言，共計93分鐘陳述自己的主張，曾多次打斷法官或檢方的話被法官制止，對於檢方指控，他6次以「荒唐」一詞反駁。

綜合媒體報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭當天上午10時至下午6時20分開庭審理該案。檢方指出，被告尹錫悅以擾亂憲政秩序為目的，企圖發動暴動。被告人以憑藉違憲違法的佈告令妨礙憲法機構行使職權、使憲法和法律制度喪失功能為目的宣佈實施戒嚴。

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尹錫悅的代理律師尹甲根全面否認檢方所有指控，並請尹錫悅親自發言反駁。

尹錫悅說，緊急戒嚴是「和平的、為了向國民傳遞資訊而實施的」，自己「並不是以長期執政為目標而宣布戒嚴」。

尹錫悅指出，「像這樣在非暴力地戒嚴幾小時後立即接受國會解除戒嚴要求的事件被指控為構成內亂不符合法理」。

據報導，尹錫悅先後8次發言，共計93分鐘；其中79分鐘是反駁檢方公訴內容。在他的發言中，他6次使用「荒唐」一詞，稱檢方公訴中稱「策劃了內亂，但因人力不足而未能舉行」是「荒唐的」；「警方根本不可能用這麼少的人力封鎖國會，這太荒唐了」。

在下午庭審中，鑒於尹錫悅在上午的發言時間過長，法官要求他將發言控制在20分鐘內，甚至一度請他「能否在5分鐘內總結」。

另外，在南韓陸軍首都防衛司令部第一警備團長趙成賢和特戰司令部第一特戰隊隊長金亨基出庭作證過程中，尹錫悅多次打斷法官或檢方的話，陳述自己的主張，被法官制止。

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