環境部推「永續旗艦計畫」 鼓勵青年赴海外學習最高補助200萬

政府通過「青年百億海外圓夢計畫」，鼓勵青年赴海外學習交流。此示意圖為台大校園徵才企業博覽會。（資料照）

2025/01/12 11:49

〔記者陳嘉怡／台北報導〕淨零永續浪潮席捲全球，企業爭搶綠領人才，政府也對綠領求賢若渴。環境部長彭啓明表示，為加強年輕淨零人才培力，預計一月下旬推出環境永續旗艦計畫，針對30歲以下的青年，給予每人150萬元到200萬元的青年圓夢基金，鼓勵青年赴海外學習減碳，並帶回國際經驗協助台灣推進減碳政策。

行政院去年11月底通過「青年百億海外圓夢計畫」，鼓勵青年到世界各國學習交流，並規劃由各部會提出年度旗艦計畫，今年主題設定為「環境永續」由環境部打頭陣，開發國際環境永續組織交流與蹲點機會。

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環境部長彭啓明表示，環境永續旗艦計畫是針對30歲以下的青年，政府大概會給予每人150萬元到200萬元左右的青年圓夢基金，環境部大概負責60個名額，會安排青年到環境部實習，實際了解目前政府的減碳工作執行與淨零相關政策後，讓青年到歐洲學習總量管制碳交易、參與國際氣候治理交流、協助友邦國家進行氣候變遷因應工作等。青年學成歸國後，盼其在海外汲取到的經驗，未來能協助台灣推進減碳相關政策，申請計畫預計一月下旬對外宣布。

另為協助綠領人才培育、減少學用落差，以及解決坊間ESG補習班品質參差不齊等亂象，環境部也正與各大專院校洽談合作開設淨零排放增能課程，設立北、中、南、東區淨零人力培育中心，並由國家環境研究院提供教材、統一考試並核發證明，最快今年4月招生，預計訓練約3500人次。

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