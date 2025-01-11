為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南待轉區出現神秘符號 騎士氣炸：逼機車「鬼切」嗎

    台南市待轉區出現橘色「轉彎標線」，左轉標線指引騎士「鬼切」到內側車道，民眾質疑若發生車禍，誰來負責。（民眾提供）

    台南市待轉區出現橘色「轉彎標線」，左轉標線指引騎士「鬼切」到內側車道，民眾質疑若發生車禍，誰來負責。（民眾提供）

    2025/01/11 19:44

    〔記者王捷／台南報導〕台南市有待轉區出現橘色「轉彎標線」，有機車騎士氣炸檢舉，認為這種標線根本是要騎士「鬼切」。南警交通大隊調查後表示，應是廟會遶境時的標記，活動結束後未復原，擅自更改標線已觸犯道路交通管理處罰條例，警方將進一步調查並依法開罰。

    交通大隊近期接獲檢舉，在市區待轉區內發現橘色左、右轉標線。檢舉人指出，如果是右轉還算合理，但左轉標線卻讓騎士必須「鬼切」到內側車道，這樣若發生車禍，誰來負責？警方檢視後認為，該標線並非正常規格，僅是設置得較為精緻，推測是宮廟遶境時，用來指示隊伍方向的臨時標記。

    警方表示，一些宮廟活動時，為避免隊伍迷路，常用噴漆標示方向，但活動結束後應立即清除。若未清除，或擅自設置、變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似標記，違反道交條例82條，依法可處1200元至2400元罰鍰。

    例如，有民眾曾擅自在道路上標示限速，或自行繪製紅、黃線及停車格，都違反這條規定，目前警方已著手調查並清除相關標線，同時也會請分局調查是哪次遶境留下，將對私設標線的單位開罰。

    警方呼籲，若有交通標線的需求或疑慮，應向相關單位反映，切勿擅自標記，以免影響交通安全並觸法。此外，宮廟等活動主辦單位在設置臨時標記後，務必事後妥善清理，以免引發爭議或安全隱患。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播