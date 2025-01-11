台南待轉區出現神秘符號 騎士氣炸：逼機車「鬼切」嗎

台南市待轉區出現橘色「轉彎標線」，左轉標線指引騎士「鬼切」到內側車道，民眾質疑若發生車禍，誰來負責。（民眾提供）

2025/01/11 19:44

〔記者王捷／台南報導〕台南市有待轉區出現橘色「轉彎標線」，有機車騎士氣炸檢舉，認為這種標線根本是要騎士「鬼切」。南警交通大隊調查後表示，應是廟會遶境時的標記，活動結束後未復原，擅自更改標線已觸犯道路交通管理處罰條例，警方將進一步調查並依法開罰。

交通大隊近期接獲檢舉，在市區待轉區內發現橘色左、右轉標線。檢舉人指出，如果是右轉還算合理，但左轉標線卻讓騎士必須「鬼切」到內側車道，這樣若發生車禍，誰來負責？警方檢視後認為，該標線並非正常規格，僅是設置得較為精緻，推測是宮廟遶境時，用來指示隊伍方向的臨時標記。

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警方表示，一些宮廟活動時，為避免隊伍迷路，常用噴漆標示方向，但活動結束後應立即清除。若未清除，或擅自設置、變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似標記，違反道交條例82條，依法可處1200元至2400元罰鍰。

例如，有民眾曾擅自在道路上標示限速，或自行繪製紅、黃線及停車格，都違反這條規定，目前警方已著手調查並清除相關標線，同時也會請分局調查是哪次遶境留下，將對私設標線的單位開罰。

警方呼籲，若有交通標線的需求或疑慮，應向相關單位反映，切勿擅自標記，以免影響交通安全並觸法。此外，宮廟等活動主辦單位在設置臨時標記後，務必事後妥善清理，以免引發爭議或安全隱患。

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