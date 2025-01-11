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    桃園春節初一至初三停收垃圾 2/3恢復正常清運

    桃園市春節原則上初一到初三停收垃圾，民眾不要隨意丟棄以免遭罰。（記者謝武雄攝）

    桃園市春節原則上初一到初三停收垃圾，民眾不要隨意丟棄以免遭罰。（記者謝武雄攝）

    2025/01/11 14:03

    〔記者謝武雄／桃園報導〕今年的農曆春節假期從1月25日到2月2日長達9天，桃園市（復興區除外）春節垃圾收運，原則上除夕（28日）到初四（2月1日）不清運垃圾，但除夕、初四當天早上9點起會清運一趟垃圾，另26日、2月2日（週日）則比照平日時段清運垃圾，2月3日恢復正常夜間時段清運，但當天上午10點加強清運。

    環保局長陳世偉表示，環境清潔週自21日起至27日，呼籲民眾趁著年前環境清潔週期間，與清潔隊員及環保志工，共同整理清掃鄰里家園，如果有不用的高壓容器（如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器）於洩壓後交無壓縮斗的資源回收車，避免因擠壓引起危險。

    另初一到初三垃圾完全停收，垃圾不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，可處最高六千元面臨最高六千元罰款。

    環境管理處長張書豪表示，各區清潔中隊即日起也將加派人力處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，請與在地清潔隊申請（登記時間至23日下午5點截止），並依約定時間搬到指定地點交付清潔人員。詳細清運時間可至桃園市環保局官網 或桃園垃圾車APP即時查詢。

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