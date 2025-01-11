大林慈濟醫院盜畫爭議 卓伯源擬召集企業界贊助原作者重畫

嘉義大林慈濟醫院大廳壁畫「佛陀問病圖」，院方聲明將在壁畫前標示原作李健儀身分，也讓李健儀認為這是對原創藝術家遲來的正義與尊重。（擷取自李健儀臉書）

2025/01/11 16:38

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕作家苦苓近期提到嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，引發各界關注，曾任彰化縣長的卓伯源今天表示，他有意召集企業界一起來，讓爭議能夠圓滿的解決，如能取得慈濟與原創藝術家李健儀的同意，由李健儀重畫，這樣兩全其美的辦法，就是展現勇於承擔的大愛力量。

卓伯源強調，這次大林慈濟醫院因為「佛陀問病圖」引發的爭議，他認為「真的假不了，假的真不了」，原創藝術家李健儀出面還原創作始末，這就代表如今大廳壁畫為依其原創接續臨摹創作，並不是畫家很樂見的結果，也就是現今的情況，對慈濟造成傷害，對原創者來說，抱著未竟心願，也不公平。

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卓伯源指出，無論是慈濟或是李健儀，都是台灣之光，慈濟行善救災走遍全球，而藝術家李健儀的創作曾被梵蒂岡永久典藏在博物館，都有非凡成就。因此，基於捍衛智慧權，以及保護台灣慈濟的寶貴資產，都應該有個兩全其美的解決辦法，讓爭議圓滿落幕。

不過，卓伯源指出，這起爭議當初是因為人為因素，如今事情也過了這麼多年，據傳當年居間的慈濟人也已往生，目前最重要的就是面對問題，解決問題。他認識很多企業界人士，都願意一起來幫忙，只要慈濟願意，原創人李健儀願意，加上社會大眾也支持，希望共同促成讓大廳壁畫能夠重畫的解決之道，讓大林慈濟醫院大廳壁畫在重畫之後，成為打卡的熱點。

卓伯源強調，這起爭議不該是沒辦法解決的問題，他目前擔任台灣上市櫃協會中台灣社團聯合會的會長，認識很多平常就在做善事的企業家，在台灣展現向上的力量，都願意一起來協助。他與慈濟的結緣是在921地震時，當時他以彰化副縣長扛起全縣救災總指揮工作，就親眼見到在地震發生第一時間，最快抵達現場的社團就是慈濟人，令他非常感動，所以，他認為勇於承擔的面對問題，解決問題，消滅所有的不公不義，把負能量轉換成正能量，這也是展現最好的大愛力量。

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曾任彰化縣長的卓伯源，有意號召企業界來協助嘉義大林醫院的盜畫爭議，讓此事能夠圓滿落幕。（擷取自卓伯源臉書）

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