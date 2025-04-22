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    涉助鍾文智逃亡 北檢諭令鍾妹5萬元交保

    前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判後逃逸。（資料照）

    前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判後逃逸。（資料照）

    2025/04/22 23:27

    〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智被重判30年5月徒刑定讞，卻在宣判後落跑。台北地檢署發現鍾文智妹妹、姪女與鄭、游兩名友人涉助他逃亡，拘提4人到案。訊後依藏匿人犯等罪嫌，諭令鍾妹及游男5萬元交保、姪女3萬元交保，鄭男50萬元交保、限制出境出海、科技設備監控。

    台北地檢署表示，今年3月12日法院判處重刑確定當日時，就已啟動防逃機制，實施限制出境、出海的境管措施，隔日命警方拘提無著後立即發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，防止鍾文智逃逸海外。

    而鍾文智因未遭高等法院延長科技監控，導致他在入獄前潛逃，引發社會大眾關注，台灣高等檢察署也指示北檢分案調查。

    台北地檢署指出，現行已分案進行調查並全力緝查逃亡的鍾文智，並指揮刑事局、台北市警察局刑事警察大隊及調查局台北市調處、海巡署等警調、海巡單位，組成專案小組，近日掌握相關事證，認定鍾文智的妹妹與姪女及鄭、游兩名友人涉嫌協助鍾男逃亡，今日拘提4人到案後，依藏匿人犯等罪嫌諭令鍾妹及游男5萬元交保、李姓姪女3萬元交保，而鄭姓友人涉案情節較為嚴重，諭令50萬元交保並限制出境出海，施行科技設備監控。

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