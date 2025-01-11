重畫大林慈濟醫院壁畫？ 李健儀：願意承擔

嘉義大林慈濟醫院壁畫爭議，彰化縣前縣長卓伯源提議由原創者李健儀重畫，對此，李健儀說如果這是最圓滿的結果方式，他願意從善如流承擔此工作。（記者洪美秀攝）

2025/01/11 16:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，前彰化縣長卓伯源表示願意召集企業界幫忙，請原創藝術家重畫此壁畫。對此，李健儀今受訪時也認同，這是讓爭議能夠圓滿解決的方法。

李健儀表示，這件事在25年後被揭發，代表台灣對於藝術及藝術原創的尊重與提昇，重畫此壁畫雖非他個人所期待的目標，但考量證嚴上人近期承受的壓力與當年上人的期待，他願意從善如流承擔重畫的工作。

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李健儀說，當年證嚴上人在他原稿最後完成階段坐在他後方觀畫1、2個小時，可見上人對此畫的重視，甚至多次提到就是他要把此畫「上壁」（台語音） ，且多次為他抱不平，他都能感受到證嚴上人的心痛與憂心，如今此事演變至此，如果有圓滿的解決方法，當然就是他能親自把作品完整呈現在大林醫院的大廳。

他也認為整件事應回到初心，就是當年他把上人畫入畫中，呈現醫病救人的初心，因為這是上人的期待，如果要他重新再畫另一幅畫，需考量上人的身體能否負荷，再者這幅他的原創作品就是最佳的構圖與呈現，因此若是要他依原畫重新做成壁畫，他樂見其成，也願意承擔。他也自認25年後，他的能力已更提升，只是心態還未準備好，如果重畫壁畫此事能成，他願意承擔此工作。

李健儀也說，如果由他重新畫此壁畫，應該能解除上人的憂心及負擔，因為當年上人就是期待由他來畫此壁畫的，甚至多次請他要幫忙去完成此壁畫，如今大林醫院的壁畫不是他所畫，已被認為是犯罪的證據與作品，如果能撤下，由他重畫上去，相信對上人及慈濟和醫院，都會是最完美的結局，也能藉此化解眾人的批判及爭議，否則大家每次到醫院打卡或拍照，都會是對上人及慈濟和醫院一次次的羞辱。

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