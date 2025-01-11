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    饗饗疑食物中毒+1增至59例 北市受理5消費爭議案

    饗饗信義微風店疑似食物中毒案，台北市衛生局今（11日）表示，截至上午9點累計通報59人，此次新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐。另市府截至昨日，已受理5件此案消費爭議案件。 （資料照）

    饗饗信義微風店疑似食物中毒案，台北市衛生局今（11日）表示，截至上午9點累計通報59人，此次新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐。另市府截至昨日，已受理5件此案消費爭議案件。 （資料照）

    2025/01/11 12:09

    〔記者甘孟霖／台北報導〕饗饗信義微風店疑似食物中毒案，台北市衛生局今（11日）表示，截至上午9點累計通報59人，此次新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐。另市府截至昨日，已受理5件此案消費爭議案件。

    衛生局表示，7日起陸續接獲醫院通報案件，本次新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐，7日凌晨發病後8日已至診所就醫，該診所於10日通報所轄衛生局；59名個案用餐時間，1月5日用餐人數共計44人，1月6日用餐人數為15人。

    衛生局表示，有關此案件，調查結果確定後會對外進行說明，民眾如有消費爭議，可申請消費爭議申訴進行調解，首次調解由衛生局進行，如未成功，第2次調解將由法務局消保中心協助，消費者除可透過調解機制維護自身權利，亦可於過程中隨時針對業者提出消費訴訟；截至昨日，市府已受理5件消費爭議案件，衛生局將協助消費者妥適處理。

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