澎湖寒冬颳強風 凌天航空2天執行3件醫療後送搶命

七美婦人心血管疾病，澎湖駐地醫療直升機緊急後送。（凌天航空提供）

2025/01/11 10:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕強烈冷氣團來襲，伴隨強陣風肆虐，澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空分在9、10日執行了3件醫療後送任務，其中在10日澎湖縣出現今年首次最大陣風到達40海哩，凌天航空從義大利購買的AW169型直升機，是國內民航直升機啟動時風速限制最高規格的直升機，可在風速高達40海哩的情況下正常啟動。而強陣風也造成中正橋防風玻璃，多塊鬆動掉落，相關單位緊急修復。

近日氣候寒冷，引發心血管疾病，有七美鄉長者分別在9、10日發生急性腦中風的腦血管問題，申請直升機醫療後送。10日晚間9時許七美衛生所一名60歲婦人，因不明原因單側肢體無力，由119救護車緊急送入衛生所搶救，由衛生所初步診斷為急性腦中風，立即申請直升機醫療後送，因事發突然，所以家屬都還在台灣本島，隨機家屬又是由西湖村長呂汶俊陪同。

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9日2件醫療後送分別是在從三總澎湖分院一名64歲男性，因敗血症緊急轉往高雄榮總進行治療，該趟任務執行中接獲七美衛生所通知一名76歲婦人因急性腦中風需緊急送往高雄長庚搶救。

入冬最強強烈大陸冷氣團報到，澎湖颳起10級強陣風，就連連結湖西與白沙重要橋樑中正橋都難逃強風肆虐，中正橋擋風的玻璃出現掉落，白沙講美派出所獲報後，立即派員前往將玻璃清除，還給來往車輛安全的行車環境。

澎湖中正橋擋風玻璃不敵強風，出現多處破損。（民眾提供）

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