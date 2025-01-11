保佑台灣安全！中壢仁海宮男信眾 低調為川普點平安福燈

中壢仁海宮今年平安斗增加至50個。（記者黃政嘉攝）

2025/01/11 06:02

首次上稿 1-10 21:45

更新時間 1-11 06:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市各大廟宇陸續開放信眾點燈，為新年祈福，中壢仁海宮近日出現一位男信眾，為美國總統當選人川普點了6000元的大顆平安福燈，讓仁海宮董事長王介禧豎起大拇指誇讚說，「該男盼藉此保佑台灣安全，實在非常有心地愛台灣！」年後將會啟燈掛上。

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仁海宮董事長王介禧說，為川普點燈的男信眾低調不願受訪曝光，屆時掛上大家就能看到，宮裡光明燈共10多萬盞，今年一樣分300、500、1500元，已維持至少20年以上，讓民眾皆能無負擔地接受媽祖的恩澤庇佑，去年12月31日開放點燈，十天以來計達7千人次，今年平安斗再增20個，共近50個，此外，媽祖、關聖帝君、觀音、藥師佛等平安燈皆搶手，明年將再增加燈數，搶手原因應為宗教信仰能讓人安心。

中壢慈惠堂總幹事林駿康表示，慈惠堂主祀無極瑤池大聖西王金母大天尊，俗稱「王母娘娘」或「母娘」，光明燈多年維持300元，最搶手屬燈籠造型的中庭燈，限量500盞，每盞1500元，和母娘平安燈一樣，都可祈求平安健康、事事如意，民眾有點燈需求或疑問，現場都可向廟方諮詢。

平鎮區平鎮褒忠祠管理人張玉燕表示，去年12月1日起開放蛇年點燈，1月8日進行年度謝燈法會完後，接續開始換上蛇年點燈，今年廟裡的光明燈耗資800萬全數換新，因廟宇線路老舊，舊式燈耗電、易發燙，為安全與節能考量而替換，每人點燈費調漲100元後為300元，仍屬便宜，而多屬生意人點的發財宮燈，現已全點滿，此外，和以往仰賴人工查詢電腦不同，今年起只要在廟裡的電子螢幕設施，輸入登記電話，就能查詢燈位，同時有日、韓多國語言，方便信眾祈求平安順利。

龍潭區龍元宮總幹事王俊弘表示，去年12月10日起受理點燈，光明燈維持300元，神龍、文昌、媽祖、財神燈800元，去年點滿達6.3萬盞，目前已點達2.1萬盞，可能去年有信眾點不到，因此今年開放點燈即見踴躍點燈人潮，今年生肖屬蛇犯太歲、豬沖太歲，建議2生肖信眾可安太歲。

大溪普濟堂總幹事邱益興則表示，去年12月1日起開放點燈，從換新燈柱至今，光明燈近10年皆未調漲，依舊分300、800、1500元，今年再增加2柱太歲燈，一柱680盞，普濟堂全點滿可達2萬多盞，歡迎民眾抱著歡喜心來點燈。

中壢仁海宮有男信眾為川普點了6000元的大顆平安福燈，圖為仁海宮龍年平安福燈。（記者黃政嘉攝）

中壢慈惠堂最搶手燈種屬燈籠造型的中庭燈，限量500盞。（中壢慈惠堂提供）

平鎮區平鎮褒忠祠為安全與節能考量，今年廟裡光明燈全數換新，發財宮燈現已全數點滿。 （平鎮褒忠祠提供）

龍潭區龍元宮今年光明燈現已點達2.1萬盞。（記者黃政嘉攝）

大溪普濟堂光明燈價格近10年未調漲，總幹事邱益興歡迎民眾抱著歡喜心來點燈。（大溪普濟堂提供）

大溪普濟堂今年再增加2柱太歲燈。（大溪普濟堂提供）

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