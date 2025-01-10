急凍！桃園復興區巴崚國小只剩6度 暖暖包、薑茶、外套都出爐

大陸冷氣團來襲，復興區巴崚國小提供熱水給小朋友使用。（校方提供）

2025/01/10 20:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署針對桃園市8個行政區發布橙燈低溫特報，復興區拉拉山還出現攝氏負1度低溫，桃園市政府今啟動應變機制。桃園市海拔最高的復興巴崚國小早上出現6度低溫，學校除持續提供暖暖包、薑茶及外套外，早上還有暖身操，洗手台提供溫水、教室暖氣，充分做好保暖禦寒工作。

教育局副局長賴銀奎表示，除巴崚國小外，復興區後山另外3所國小，包含光華、三光、高義等都是重點防寒學校，4校都已經建置冷暖空調，寒流來襲可開啟暖氣保暖，並提供各項禦寒物品；另請學校提醒教職員及家長，務必留意通學的道路是否結凍溼滑致影響通行安全。

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社會局社會救助科長陳彥良表示，前天晚上起社工就走訪中壢區中正公園及桃園區文昌、朝陽公園等街友最多的地方辦理夜間關懷訪視，發放睡袋、暖暖包、外套等禦寒物品，也提醒街友注意低溫資訊，必要時也可至南、北區街友外展服務中心住宿避寒，兩中心共有50個床位，另電話及關懷訪獨居長者，提醒長輩留意身體狀況，並注意保暖。

衛生局長賈蔚也呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆應立即就醫；另通知急救責任醫院急診室備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備。

農業局陳冠義表示，已提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施，若有發生農業災損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕的受災區作物，區公所將會進行勘查及拍照取證工作，農民亦可自行拍攝災損照片，標示田區坐落地段、地號。

警、消部分，除巡邏時加強注意酒醉路倒民眾協助送醫；救護車也配備保暖物品，並加強宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施。

文昌公園是桃園街友聚集的重點地方。（記者謝武雄攝）

文昌公園是桃園街友聚集的重點地方。（記者謝武雄攝）

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