新北燈會「靈蛇獻瑞」2/1起熱鬧登場 紙雕大師操刀設計小提燈亮相

今年新北小提燈有2種版本，「蛇燈精靈（右）」可於2月1日起領取、「蛇奇寶貝（左）」則需完成任務抽獎。（記者董冠怡攝）

2025/01/10 15:33

〔記者董冠怡／新北報導〕新北燈會2月1日至16日將在新北大都會公園登場，今年主題「靈蛇獻瑞，一起PLAY」規劃10大燈區、6大特色，包括12米高巨型科技靈蛇主燈、4米高Line Friends Minini夾娃娃機造型裝置、大型市集、各式藝術表演和體驗活動；開幕當天南韓啦啦隊女神李多慧將共同點燈，今年小提燈有2種版本，「蛇燈精靈」可於2月1日起領取、「蛇奇寶貝」則需完成任務抽獎。

市長侯友宜表示，10大燈區為靈蛇獻瑞主燈區、萌彩蛇趣、蛇影迷宮、白蛇幻象、（日辶）迌（tshit-thô）新北、大顯神威、日韓迎新、一起Play、春滿江南、煥彩迎賓燈區等；6大特色則是Line Friends聯名合作、人氣創作歌手蕭秉治／閻奕格／葛西瓦演出、日本道地特色小吃、台灣傳統美食市集、雜耍特技表演、親子舞台及劇團互動，並與影音串流平台NETFLIX合作置入戲劇場景，邀請民眾前往三重區新北大都會公園幸福水漾園區（熊猴森樂園旁）同樂，感受不一樣的元宵氛圍。

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侯友宜指出，小提燈分成一般版「蛇燈精靈」與特別版「蛇奇寶貝」，其中，蛇燈精靈融入世界壯年運動會的意象，同時結合骰子元素，滾輪每一面都寫著一個願望或一件事，例如給我零用錢、幫忙做家事，趣味十足；蛇奇寶貝設計以招財貓為概念，可以隨風擺動，上頭畫有銅錢，把錢串在一起，代表一同向前，希望平安、健康、賺大錢，燈籠可提、可拉、可轉，非常好玩。

小提燈設計者洪新富是台灣著名紙雕藝術家、摺紙燈籠發明者，談到設計理念，他說，今年是蛇年，但多數人怕蛇，因此希望可以設計出非常可愛、讓每個人都想要的作品，並以蛇行給人咕溜（滑順的台語）的印象，加上民間傳說中，蛇是土地公的女兒、古名倉龍，意即倉庫裡的龍，養了之後老鼠不敢再來，故有守財之意。

洪新富提到，一般版主體設計成靜止時「穩如泰山」，除了連結新北的環境，也有跨越巔峰的寓意，另在前輪藏了小巧思，親子邊看教學影片邊動手組裝時，若發現有點偏軸是正常的，一拉動會產生因開心而左搖右晃的效果；特別版則將蛇與銅錢串起，蛇有時會捲成一圈又一圈，也有聚財之意，8枚銅錢意味八方來財、身體是1、尾部上翹，象徵一路發發發、後勢看俏。

洪新富說，「我想把作品變成是家庭的小寵物，讓人與人之間更溫暖」，就像他「用紙跟全世界談戀愛」一樣，家長可以陪伴孩子一起完成，不論哪一種版本，都是所有人美好想法的集大成，祝福滿滿。

民政局長林耀長說明，蛇燈精靈預計2月1日（大年初四）下午5點在新北燈會現場首發3000份，各區公所2月7日陸續發放；即日起至1月14日到民政局臉書粉專完成指定任務，或是2月1日觀賞開幕直播，就有機會獲得蛇奇寶貝，提燈有供環保電池及LED彩色燈泡，活動詳細資訊可上官網（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）查詢。

新北市長侯友宜（最上排中）、市府民政局長林耀長（左一）及先嗇宮董事長李乾龍（右二）等人於新北燈會記者會合影。（記者董冠怡攝）

金曲原民歌王葛西瓦受邀演出。（記者董冠怡攝）

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