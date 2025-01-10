楠梓清豐公園大變身 北高雄又多一處綠意遊憩場

楠梓區清豐公園大變身， 北高雄又多一處綠意遊憩場。（公園處提供）

2025/01/10 14:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼全台最大以「鹽山」為主題的藍田公園遊戲場啟用後，北高雄又多一處綠意遊憩場，楠梓區清豐公園也大變身，全新打造遊樂設施。

清豐公園位處楠梓區常德路、常盛街及清平街，面積約1.28公頃，此次改造最大亮點，保留原有的大型喬木，並全新打造遊樂設施，從共融式鞦韆、沙坑、彈跳床，到新設的遊戲隧道、攀爬轉盤，每一項設施都經過專家及周邊居民充分討論，讓孩子在遊戲中盡情釋放能量。

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而成人體健設施，也與修建後的籃球場地設備一同亮相，讓父母和長者可以享受運動的樂趣。

高雄市公園處指出，這次改善工程，不僅提升公園的遊憩功能，還引入無障礙步道設計和智慧照明系統，讓民眾擁有更安全、便捷的環境，一起擁抱充滿森林綠意的新天地。

附近居民說，以前清豐公園只有一小區遊戲場，現在增加好多新遊具，像是攀爬轉盤和彈跳床，讓小孩玩不膩。

據統計，高雄市目前共有58處公園設有特色遊戲場，其中在市長陳其邁上任後，已陸續啟用36處，市府目標是打造100處。楠梓區另一處後勁公園，也將增設特色遊戲場，預計今年底前可完工。

清豐公園的共融式鞦韆、沙坑、彈跳床，讓孩子盡情遊玩。（公園處提供）

清豐公園也增設成人體健設施。（公園處提供）

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