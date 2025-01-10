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    強烈大陸冷氣團影響！鄭明典分享雲圖 驚見「大範圍冷平流雲系」

    鄭明典在臉書分享的東亞衛星雲圖顯示，台灣附近出現大片冷平流雲系。（圖擷自鄭明典臉書）

    鄭明典在臉書分享的東亞衛星雲圖顯示，台灣附近出現大片冷平流雲系。（圖擷自鄭明典臉書）

    2025/01/10 11:27

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團今（10）日抵達台灣，前中央氣象局（署）長鄭明典在臉書分享的東亞衛星雲圖顯示，台灣附近出現大片冷平流雲系，預示著寒冷天氣的到來。冷平流雲系是當冷空氣流經較溫暖水面時，水面的水氣凝結形成小積雲，並順著風向排列成多條密集線狀的雲系。

    受到強烈大陸冷氣團影響，台灣各地出現明顯低溫。台北測站出現11.9度的低溫，達到強烈大陸冷氣團的標準。全國平地最低溫出現在連江縣的馬祖測站，僅7.2度；本島平地最低溫則在新北石碇國5路段，紀錄到7.9度。

    中央氣象署已發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣被列為橙色燈號（非常寒冷）地區；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣則為黃色燈號（寒冷）地區。

    多座高山地區因氣溫夠低且水氣充足而出現降雪。玉山北峰在上午7時20分至8時05分出現降雪，積雪達0.5公分；合歡山清晨也開始降雪，邊坡和路面都被白雪覆蓋；台東嘉明湖和向陽山屋一帶同樣出現降雪現象。

    氣象署指出，目前中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也呈現寒冷狀態。東半部、桃園以北地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部地區清晨至上午也出現零星短暫雨。

    這波寒流預計將為台灣帶來一連串的低溫天氣，氣象署提醒民眾注意保暖，尤其是橙色燈號地區的居民更應做好防寒準備。山區遊客若計劃上山賞雪，也應留意路況及天氣變化，做好完善的防寒措施。

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