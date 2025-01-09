基隆國門廣場景觀自治條例2/25到期 修正草案刪將加重罰款條文

基隆國門廣場周邊地區景觀自治條例將到期，修正草案又完成法案程序，恐有空窗期。（記者盧賢秀攝）

2025/01/09 17:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市為打造新國家門戶及塑造市港周邊環境，訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，即將在2月25日期滿，市府擬擴大實施，修正自治條例經市議會審議通過，但中央單位對公部門加重處罰有意見，至今無法公告實施，城市美化法源恐有空窗期。

市府都市發展處說，先把目前提出補助的基隆關務大樓美化等6案先核定，修正草案儘速完成法案。

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基隆市是國家門戶，市府2022實施國門廣場周邊地區城市景觀自治條例，國門廣場周邊地區從西岸西六碼頭到義一路的內港中心區區域設施設備、植栽綠化、建築夜間照明、廣告招牌、建物的屋頂、外牆和騎樓附掛物等都納入管理，可補助、協助民眾改善立面，房屋老舊影響景觀可限期改善，否則可罰款，訂有3年落日條款。

自治條例即將在2月25日期滿失效，市府研擬擴大全市實施美化，去年修正草案，改為《基隆市城市美化自治條例》，市議會去年審議通過，但送內政部核定時，中央部會對部分條文有意見，尤其是市府對政府機關或公營事業單位不配合者，將加重2倍罰款，公營事業單位有意見，認為應「同賞同罰」，此外，有些單位認為條文應局部修正。

據了解，目前有6個案子包括基隆港西岸緊鄰碼頭的關務大樓、火車站南站前的3幢民宅、忠一路、愛一路及中正路建築師公會所在大樓的立面等，都發處盡量在期限內審議執行。

都發處同意刪除加重罰款條文，目前與內政部協商，修正部分條文，還要送市議會審議，市議會將在3月召開臨時會，希望盡量縮短空窗期。

基隆港周邊的忠一路住宅配合改善立面美化。（記者盧賢秀攝）

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