強烈冷氣團影響到週末 下週輻射冷卻低溫探8度以下

定量降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/01/09 17:21

〔記者林志怡／台北報導〕強烈大陸冷氣團近期影響台灣，各地氣溫明顯下降。中央氣象署指出，明日中部以北、東部地區整日寒冷，其他地區早晚低溫，局部地區也將有10度以下低溫出現，且迎風面地區、西半部山區、恆春半島等有雨，週日起各地逐漸轉晴，但下週一清晨需注意清晨輻射冷卻帶來的局部低溫，北部地區氣溫可達8度以下。

中央氣象署預報員林定宜說明，這波強烈大陸冷氣團預計持續影響台灣到下週一，且對台灣影響以週五、週六期間最明顯，週六前天氣偏濕冷，週日至下週二期間則轉為乾冷的天氣型態。

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林定宜表示，明日中部以北、東部地區整日寒冷，其他地區早晚也有低溫情況，西半部、東北部低溫約11至13度，花東地區低溫17至18度，且嘉義以北、宜蘭、南投、金馬局部可能出現10度以下低溫；高溫方面，北部、東北部約13至14度，花東地區約17至18度，中南部地區約19至22度。

此外，林定宜說，由於台灣周邊週六前水氣偏多，東半部、桃園以北、恆春半島、西半部山區等有局部短暫雨，且週六前的天氣型態都與明日相似，週日起環境則逐漸轉乾，各地晴到多雲，僅東半部零星短暫雨。

林定宜提到，雖週一白天起冷氣團減弱，但因各地天氣轉為穩定晴朗，下週一清晨有輻射冷卻效應發生，低溫範圍比週五晚間至週六清晨更廣，各地氣溫都有機會降至10度以下，北台灣氣溫則再探8度以下，且各地日夜溫差較大。

另，林定宜指出，下週三起再有一波冷空氣開始影響台灣，並有南方雲系北移，南部與中部山區有雨，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區則呈現多雲的天氣。

1/10低溫燈號。（中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

風浪預測。（中央氣象署提供）

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