週五持續急凍！嘉義以北下探10度

週五桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨。（資料照）

2025/01/09 21:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（10日）強烈冷氣團持續影響，越晚各地氣溫越低，嘉義以北及宜蘭、南投、金、馬有局部10度以下低溫；桃園以北、東半部地區有局部短暫降雨。

中央氣象署預報，受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍較多，台灣東半部、桃園以北地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9到10級強陣風，嘉義至台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，近海浪高約3到4米，民眾到海邊活動請注意安全。

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溫度方面，週五中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天北部及東北部僅13到15度，花東17到18度，中南部19到22度，澎湖全天13到15度，金門9到14度，馬祖7到9度；夜晚低溫台灣西半部及東北部是11到13度，花東約15度，其他地區可能會有10度以下的低溫。

天氣風險公司提醒，強烈冷氣在週五強度沒減弱，北部、東北部地區因為雲量多，白天也沒有顯著的回溫，高溫也只有13至14度，中南部地區則因為中層水氣減少，轉為多雲並偶有陽光露臉，午後中部氣溫可以回升到17至19度，南部則是20度出頭。不過預計下週一白天高壓出海減弱後，這波冷氣團的影響才算是告一段落。

紫外線方面，週五台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其他地區均為「中量級」。

空氣品質方面，週五受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週五嘉義以北及宜蘭、南投、金、馬有局部10度以下低溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週五台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其他地區均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自中央氣象署網站）

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