三重六張街鄰損撤離戶返家拿東西 多處地磚、牆面冒裂縫「心好亂」

三重區六張街鄰損案正在進行工程。（記者董冠怡攝）

2025/01/09 14:41

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市三重區六張街鄰損案邁入第4天，正在進行管線修復作業，預防性撤離戶昨天晚上起陸續返家，但是倒塌的184號、拆除的190號，以及緊鄰的182號、192號仍無法回家；仍在鄰近旅館接受安置的林姓住戶表示，住家所在建物需要進行基礎地質強化，約需7天至10天，這幾天仍會住在旅館，不過今天上午已返家領取重要物品。

林姓住戶指出，今天早上返家拿一些換洗衣物跟常備藥物，順便檢查住家內外有無損壞，結果發現一、二樓部分地磚及陽台牆上出現細長裂縫，後門框連接密合處還有點變形，看到家裡變成這副德行「我心好亂喔！」而且不知要從何開始清理。

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林姓住戶提到，隔壁倒塌當下，丈夫與孩子在家，她則出外辦事，未料走到184號突然聽到大量磁磚掉落的聲音，沒幾秒建物就活生生在她面前倒了，現場頓時煙霧瀰漫看不到路，嚇得她立即拔腿狂奔回家。

「我好緊張、好害怕」，她說，當時沒帶手機又看不到路，擔心家人被壓到受傷，只能一直邊跑邊哭，衝回家後趕緊呼叫先生跟2名子女離開，匆忙之間什麼都沒帶，很不方便，因為還要在外面多待幾天才能回家，所以今天有先拿多種藥物帶在身上，以防萬一。

附近受災住戶詢問巷弄內管線更換問題。（記者董冠怡攝）

林姓住戶家裡地磚、牆面出現裂縫。（記者董冠怡攝）

林姓住戶家裡地磚、牆面出現裂縫。（記者董冠怡攝）

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