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    霧峰林家花園1/12揮毫贈春聯 品茶+DIY手做鳳眼糕體驗

    立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，將於上午9點40分起在五桂樓前舉辦迎春揮毫贈春聯活動。（記者陳建志攝）

    立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，將於上午9點40分起在五桂樓前舉辦迎春揮毫贈春聯活動。（記者陳建志攝）

    2025/01/09 13:28

    〔記者陳建志／台中報導〕立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，將於1月12日舉辦「蛇蛇金如意，與櫟賀新春」迎春揮毫贈春聯活動，除復刻霧峰「一新會」的精神，重現當年茶話會的文藝氛圍，並精選10副百年前「櫟社」詩人林獻堂等人的詩詞對句，作為「限定款」春聯免費贈送，現場更安排民眾體驗傳統糕點鳳眼糕製作，以及漂漆扇，結合傳統書法藝術與文化教育，並推動地方文化觀光發展。

    立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，本次活動為彰顯霧峰「民主之鄉」的特色，特別規劃在「櫟社」起源地的明台高中林獻堂博物館園區舉辦，在國定古蹟五桂樓前揮毫書寫，與民眾一同迎接新春。

    本次的揮毫贈春聯活動，特別邀請南投縣政府文化局林榮森局長與劉志欣、鄭承旻、莊一琳、曾士全、吳宏禧、王鈺嘉、黃昭祥、莊連棚、李憲雄等10位書法名家同台揮毫，現場將復刻霧峰「一新會」的精神，重現當年茶話會的文藝氛圍，並精選10副百年前「櫟社」詩人林獻堂、林幼春及傅錫祺等人的詩詞對句，作為「限定款」春聯，免費贈送現場民眾，藉以緬懷櫟社先賢在漢文教育上的卓越貢獻。

    邱俊龍指出，霧峰林家花園林獻堂博物館園區，是臺灣規模最大的國定古蹟建築群，園區包括萊園、林獻堂博物館、景薰樓以及蓉鏡齋，跨越清代、日治及民國，200餘年的台灣近代縮影盡在此中，為讓民眾更深入了解台灣重要家族傳承的歷史文化，現場提供50個名額免費參加林獻堂博物館導覽，僅上午11點限定一場，敬請把握機會。

    活動當天邀請鹿港老街鄭玉珍餅舖讓民眾體驗鳳眼糕傳統糕點製作，特別使用限量絕版的傳統木製模具，壓制成精緻、口感細膩的鳳眼糕；另設攤讓民眾體驗漂漆扇這項以扇為紙的非物質文化遺產技藝，讓民眾簡單地透過滴染生漆在水面上流動交融，暈染出一把把獨一無二的扇子。

    本次活動除了文化傳承的深遠意義，也結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區、明台高中及周邊觀光資源，共同打造一條極具特色的教育文化觀光軸線，進一步提升霧峰地區的文化與旅遊價值。

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