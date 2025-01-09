春節出遊走春 台南估3大車多路段

春節期間出遊走春，台南預估3大車多路段及時段。（記者劉婉君攝）

2025/01/09 13:23

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節假期自1月25日至2月2日共9天，民眾出遊、走春，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局預估3大車多路段，包括「台86線8K（仁德）路段」、「台86線17K-19K（歸仁- 關廟）路段」及「台17線139K~142K（五王大橋~北門）路段」，提醒民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規劃搭乘大眾運輸。

公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局，今（9）日共同召開記者會，說明台南地區春節疏運計畫。

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雲嘉南區養護工程分局交通管理及控制中心主任李俊儒表示，台86線8K（仁德）路段預估尖鋒時段為1月29日（初一）至2月2日（初五），每天的下午4時至7時，預估每小時達2100車輛次。台86線17K-19K（歸仁─關廟）路段，預計尖鋒時段則為1月29日至2月2日每天上午9時至下午1時，及下午3時及7時，預估每小時1800車輛次。台17線139K~142K（五王大橋~北門）路段，預估尖鋒時段為1月29日至2月1日（初四）每天下午2時至5時。

為紓解台86線歸仁至關廟車潮，連假期間每日8-12時將管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線，或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，皆將導引至182線接台19甲線，再轉往國道3號關廟交流道，請用路人配合現場警方疏導改道行駛。

李俊儒說，為維持道路通暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工並盡量撤收施工區域，台19甲線49K+694（關廟路段）大洲橋因應道路拓寬工程封閉改建，車輛改行西側臨時便橋;另外台84 線、台86線等多條東西向快速公路自114年4月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時。

春節期間出遊走春，台南預估3大車多路段及時段。（記者劉婉君攝）

春節期間出遊走春，台南預估3大車多路段及時段。（記者劉婉君攝）

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