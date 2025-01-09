屏東市元宵特色小提燈亮相 近日發送全市小學生

小提燈以「高屏舊鐵橋」為設計主題，融合「形、意、色」3大特色。（圖由屏東市公所提供）

2025/01/09 13:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接元宵佳節，屏東市公所今天（9日）公布精心設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日將陸續發送給全市國小1至6年級學童，小提燈以「高屏舊鐵橋」為設計主題，融合「形、意、色」3大特色，既展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。

屏東市公所表示，所設計的小提燈在「意」的部分，結合屏東國定古蹟高屏舊鐵橋的形象，將鐵橋結構融入提燈蛇身與提把設計，象徵歷史文化的延續，讓孩子透過燈籠了解屏東的地方故事，增強對家鄉的認同感。

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在「形」的設計上，小提燈不僅能隨提燈時的手部擺動而左右晃動，蛇身中間還加入屏東市徽，隨動作敲擊出有趣的效果。此外，蛇舌採用重錘設計，模仿真蛇靈巧擺動的模樣，生動有趣。提把部分則可拆分安裝於燈籠底部，讓孩子可以體驗舞龍的樂趣，在遊戲中提升手眼協調能力，寓教於樂。

色彩方面，小提燈以紅、黃、藍、綠4大基礎色為主軸，搭配馬卡龍色系設計，營造出活潑繽紛的視覺效果，吸引學童目光的同時，也提升他們的色彩感知能力。

屏東市公所也說，考量到傳統提燈電池難以回收、對環境造成污染的問題，特別將「環保創意」融入小提燈設計，除採用節能LED燈外，還附贈「無電池光源供電線」，不需使用電池即可點亮小提燈。這樣的設計不僅完全解決廢棄電池的環保困擾，也讓孩童從小學習珍惜資源、愛護地球。

屏東市長周佳琪表示，元宵節不僅是傳統節慶，也是凝聚地方文化與情感的重要時刻。此次設計的小提燈，期望能透過融入地方特色與環保理念，讓孩子們在享受節慶樂趣的同時，也能學習珍惜資源，認識屏東文化；希望這份充滿屏東意象的暖心設計照亮孩子們的笑容，也點亮環保的未來。

屏東市長周佳琪介紹蛇年小提燈。（圖由屏東市公所提供）

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