終於降了！台北批發菜價見2字頭 高麗菜平價品質高

平地高麗菜已陸續上市。（資料照，農糧署提供）

2025/01/09 13:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕接連受天氣等因素影響，這個冬季的菜價特別高，由北市府主導、北農管理的台北果菜批發市場每公斤拍賣價格動輒平均破3字頭，今（9日）台北果菜批發市場拍賣價每公斤為27.1元，是連續半年以上高菜價後首見2字頭甜甜價。

冬天通常都是台灣蔬菜盛產的季節，往年蔬菜每公斤在台北批發市場交易價通常都不到30元，但今年冬天每公斤交易價衝破45元，大漲近6成，直到昨日為止，台北批發市場蔬菜每公斤交易價也都在30元以上，今天台北批發市場蔬菜每公斤批發價格首度在30元以下，交易量也達約1407噸，農糧署副署長姚志旺表示，隨氣候涼冷穩定，目前國內的短期葉菜都正常生產，市場供應量也增加，蔬菜也回到較穩定價格。

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另之前價格高昂、動輒1顆就破百元的高麗菜，今天台北市場批發交易價每公斤14.4元，到菜市場買高麗菜現在不到百元就可入手，姚志旺表示，目前平地高麗菜燈已經上市，也因現在氣候轉冷，平地高麗菜品質非常良好，呼籲民眾可多選購。

再2週就是農曆春節，姚志旺表示，蔬菜等都供應無虞，水果部分因為受到去年接連3個颱風影響，蓮霧、棗子、鳳梨釋迦、香蕉、草莓等都減產約3成，價格會較高，象徵大吉大利的柑橘類水果價格則相對平穩，至於年節要採買的花卉也同因颱風導致產量受損，因此目前花價較偏高，但1月中旬後國產百合就會陸續上市。

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