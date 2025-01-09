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    新北廣設公共化幼兒園 侯友宜：力拚8年增設300班

    新北宣布廣設公共化幼兒園，小朋友在記者會開心跳舞。（記者陳奕劭攝）

    新北宣布廣設公共化幼兒園，小朋友在記者會開心跳舞。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/09 14:05

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今天（9日）舉辦「113學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，宣傳新北公幼增班成果。新北市教育局表示，近3年投入5億800元，增設9間非營利幼兒園，增加53班、1436名幼兒，新北市公共化幼兒園（含公立幼兒園及非營利幼兒園）自2019年迄今已增設245班（含增設公立幼兒園136班、非營利幼兒園109班），市長侯友宜宣布，未來2年持續增設公共化幼兒園，力拚8年300班目標。

    侯友宜表示，新北市打造「平價、優質、普及」的幼教環境，2025、2026年將在板橋國中及板橋浮洲開辦旗艦型非營利幼兒園，各設置18班，收托各約400人。新北市平價教保服務總量突破5萬3000人，總收托數居全國第一，未來除了增設公共化幼兒園外，也會輔導私校轉型成準公共化幼兒園，準公共化幼兒園數量也達261園。

    侯友宜強調，目前新北市非營利幼兒園總數已達41園，未來致力在高需求區域，活化學校閒置空間或爭取公益捐贈場地，積極增設非營利幼兒園，感謝教育部的協助。

    教育部次長張廖萬堅表示，新北市廣設公共化幼兒園讓家長辛苦的育兒環境得到很大改善，教育部過去7年補助14所非營利幼兒園，大幅提高入園率，未來會朝2歲專班、延長照顧、降低師生比的方向，讓幼兒照顧更加精進。

    教育局長張明文表示，近3年投入5億800萬元，增設9間非營利幼兒園共53班、收托1436名幼兒，各園皆結合在地環境與社區資源打造優質特色課程，提供家長更多元適性的教育選擇。

    清水高中非營利幼兒園法人總幹事竇仁君表示，本次與新北市攜手設立非營利幼兒園，本著培養健全人格、建立美滿社會的宗旨，特別關注弱勢幼兒、社區關懷，期盼營造平等且尊重的教育氛圍，提供卓越優質的幼教服務。

    新北市政府舉辦「非營利幼兒園聯合開幕典禮」，市長侯友宜（左5）與教育部次長張廖萬堅（右3）合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市政府舉辦「非營利幼兒園聯合開幕典禮」，市長侯友宜（左5）與教育部次長張廖萬堅（右3）合影。（記者陳奕劭攝）

    清水高中非營利幼兒園今年開幕，招收很多小朋友入班。（記者陳奕劭攝）

    清水高中非營利幼兒園今年開幕，招收很多小朋友入班。（記者陳奕劭攝）

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